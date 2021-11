L'appuntamento con Uomini e donne prosegue con grande successo su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda prossimamente in tv, rivelano che ci saranno dei colpi di scena legati al percorso della dama Ida Platano, la quale prima annuncerà il suo addio al programma ma poi ci ripenserà. Occhi puntati anche su Gemma, la quale sarà costretta ad essere assente fisicamente in studio, causa Covid-19.

Ida Platano se ne va da U&D: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse tra fine novembre e dicembre 2021, rivelano che per Ida Platano arriverà il momento della resa dei conti finale.

La dama, dopo essere stata delusa da Diego che l'ha praticamente rifiutata dopo la scelta finale, annuncerà la sua intenzione di abbandonare la trasmissione.

Ida Platano, quindi, uscirà di scena dal programma svelando di volersi prendere un momento di pausa dato che le ultime frequentazioni che sono nate in trasmissione, non hanno dato i frutti sperati.

Il colpo di scena, però, ci sarà quando a distanza di qualche giorno da questo annuncio, Ida tornerà di nuovo in studio.

Il ritorno di Ida e il ballo con l'ex Armando Incarnato

Ebbene sì, gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne di questa stagione, rivelano che la dama si presenterà di nuovo in trasmissione, pronta a mettersi in gioco.

Insomma un addio lampo quello di Ida, un po' come è stata la sua scelta con Diego, dato che i due si sono lasciati prima ancora di andare via dallo studio.

Il colpo di scena, poi, ci sarà nel momento in cui dopo l'ennesimo confronto/scontro con Diego, Ida si lascerà andare ad un ballo tra le braccia del suo ex Armando Incarnato. Adesso che entrambi si ritrovano single nello studio di Uomini e donne, si accenderà di nuovo la fiamma della passione tra i due protagonisti del trono over?

Gemma assente in studio per Covid: anticipazioni Uomini e donne

In attesa di scoprire quello che succederà, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Gemma Galgani.

Questa volta, la dama torinese terrà banco non per le sue vicende sentimentali, bensì perché sarà costretta ad assentarsi in studio.

Il motivo? Gemma annuncerà di aver contratto il Covid-19 e quindi per questo motivo non ha potuto partecipare fisicamente alle registrazioni delle nuove puntate.

La dama, però, si è collegata da casa ed ha voluto comunque tranquillizzare i suoi numerosi fan e sostenitori.

Giulia De Lellis torna ospite in studio a U&D

Gli spoiler delle prossime puntate di U&D rivelano che ci sarà spazio anche per un ritorno che non deluderà le aspettative del pubblico.

In trasmissione, infatti, tornerà Giulia De Lellis, uno dei volti storici del dating show di Maria De Filippi, la quale potrebbe essere la protagonista del romanzo "Cupido spostati" scritto dall'autrice di U&D, Raffaella Mennoia.

Una presenza che arriva a distanza di pochi giorni da quella di Teresa Pugliese, anche lei ex protagonista del programma di Maria De Filippi e possibile protagonista del romanzo dedicato al dating show che ha fatto sbocciare l'amore tra migliaia di persone.

Le novità della programmazione di U&D per dicembre 2021

In attesa di vedere in tv queste nuove puntate di Uomini e donne, le anticipazioni sulla programmazione rivelano che per il mese di dicembre ci saranno delle novità.

Il dating show, infatti, non sarà trasmesso per tutto il mese ma verrà stoppato verso metà mese per la consueta pausa per il periodo natalizio.

In quelle settimane, al posto del programma di Maria De Filippi andranno in onda dei tv-movie natalizi che occuperanno la fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:40 circa. L'appuntamento con U&D, invece, tornerà in onda da gennaio 2022.