Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 20 al 24 dicembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. La settimana natalizia sarà caratterizzata da alcuni momenti tristi per alcuni dei personaggi. Sarà un Natale triste sia per Silvia che per Patrizio. La prima passerà le feste completamente sola a causa della partenza di Rossella e Michele, il secondo dovrà fare i conti con la fine della sua storia con Clara. Per Susanna arriverà il momento di sostenere l'esame di magistratura.

La solitudine di Silvia

Patrizio si troverà costretto a fare i conti con l'improvvisa fine della sua relazione con Clara. Il ragazzo darà la colpa ad Alberto, ma ben presto farà una spiazzante scoperta. Rossella si appresterà a partire con Riccardo per Bolzano, mentre Michele partirà per Milano. Silvia resterà da sola e si renderà conto che per la prima volta nella sua vita passerà il Natale in solitudine. Per Susanna invece arriverà il momento di sostenere l'esame di magistratura.

Un ritorno a Palazzo Palladini

Rossella, una volta giunta a Bolzano con Crovi, si lascerà alle spalle tutti i problemi familiari. Michele sarà pronto per la partenza, mentre a Palazzo Palladini arriverà qualcuno che manca da diverso tempo.

Alberto farà di tutto pur di riavvicinarsi alla mamma di suo figlio. Guido e Renato si occuperanno di Otello, tornato a palazzo per le festività natalizie. I due cercheranno ti tenere l'uomo lontano da Silvia, in crisi per la sua situazione familiare. Rossella e Riccardo, a Bolzano, saranno oggetto dell'attenzione di qualcuno.

Viola, tornata a Napoli per le feste, si preoccuperà per Raffaele e ne parlerà con Diego. Intanto Roberto Ferri, nervoso per questioni personali, se la prenderà con Nunzio.

Una donna misteriosa per Riccardo

Il soggiorno di Rossella e Riccardo verrà minato dalla presenza di una donna misteriosa appartenente alla vita del dottor Crovi.

Renato e Guido faranno una bella sorpresa a Otello. Clara, invece, prenderà una decisione che lascerà Patrizio senza parole. Lara cercherà di coinvolgere Ferri a trascorrere il Natale in una maniera insolita. Patrizio, deluso e triste, deciderà di trascorrere il Natale da solo al Vulcano. Per Rossella la vacanza con Riccardo comincerà ad andare male e a diventare pesante a causa della presenza di quella donna misteriosa che continuerà a tenerli d'occhio. Vittorio, invece, susciterà la curiosità di Mariella e Guido a causa del suo comportamento ambiguo nei confronti di Speranza, in procinto di partire per il paese d'origine per trascorrere le feste con i suoi genitori.