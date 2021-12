Secondo le anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 6 dicembre a a venerdì 10 dicembre, ci saranno novità e colpi di scena.

In particolare, Franco sarà molto preoccupato per il futuro di Nunzio e i due finiranno per discutere. Nel mentre, Chiara avrà sempre più sensi di colpa per quanto accaduto la notte dell'incidente. Nunzio cercherà di far distrarre la ragazza, ma lei vorrà liberarsi da questo segreto e presto potrebbe rivelare tutta la verità.

Franco sarà molto preoccupato per suo figlio Nunzio

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Rai 3, Vittorio sarà sempre più in difficoltà perché non riuscirà più a gestire Speranza che sarà ormai innamorata persa. Proprio per questo motivo, il figlio di Guido elaborerà una strategia del tutto stravagante e alquanto improbabile per risolvere la cosa.

Nel frattempo, Chiara avrà sempre di più sensi di colpa per l'incidente in cui è morto suo padre e Nunzio deciderà di aiutarla e la farà distrarre.

Intanto, Fabrizio sarà molto nervoso perché a breve ci sarà il debutto commerciale delle "Marinelle": Marina anche se tentata dall'uomo, sarà molto indecisa sul proprio futuro lavorativo.

Poco dopo, Franco sarà preoccupatissimo per il futuro di Nunzio e quindi vorrà avere un confronto con quest'ultimo.

Boschi però avrà uno scontro con il figlio che sarà sempre più perso da Chiara.

Intanto, Vittorio sarà sempre più convinto di portare avanti il suo piano con Speranza.

Rossella non riuscirà a perdonare Silvia

Successivamente, Rossella continuerà ad avere degli scontri in casa con sua madre Silvia. Poi, la ragazza farà anche un incontro molto spiacevole.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La distanza tra Silvia e sua figlia aumenterà sempre di più, perché la giovane non riuscirà proprio a perdonare sua madre.

Intanto, grazie al Natale sempre più vicino e ai consigli di Chiara, Nunzio si avvicinerà nuovamente a suo padre Franco, che però gli strapperà una promessa.

Nel frattempo, Patrizio dovrà riuscire a convincere Samuel a non lasciarsi traportare da Vittorio per riconquistare Speranza.

Intanto, a casa Giordano continueranno i preparativi per le feste natalizie: Patrizio vorrà trascorrere il 25 dicembre con Clara, ma lei preferirà prendere tempo prima di decidere.

Invece, Raffaele vorrà dare una lezione a Renato e quindi chiederà l'aiuto di Irene, la piccola scacchista di palazzo Palladini.

Chiara nel mentre, sarà sempre più tormentata al segreto della notte dell'incidente. La ragazza non vorrà più vivere con questo segreto e potrebbe essere pronta a dire tutta la verità.

Infine, Rossella sarà sempre più determinata ad andare a vivere insieme al padre in una casa nuova, ma Michele riceverà una notizia che potrebbe fargli cambiare tutti i piani.