L'appuntamento con Amici 21 torna in onda domenica 16 gennaio, come sempre alle 14:00 su Canale 5, con la sedicesima puntata di questa edizione. Le anticipazioni rivelano che i concorrenti rimasti in gara, che si stanno giocando il tutto per tutto, saranno chiamati ad affrontare delle nuove sfide che li metteranno a dura prova e che potrebbero portare a nuove eliminazioni definitive dal cast di questa stagione, in vista del serale previsto per la prossima primavera.

Anticipazioni Amici 21 di domenica 16 gennaio: previste nuove sfide

Nel dettaglio, le anticipazioni di Amici 21 di questa domenica 16 gennaio 2022, rivelano che ci sarà spazio per le nuove sfide cui saranno chiamati i cantanti che sono arrivati alle ultime posizioni della classifica inediti della scorsa settimana.

In studio nel talent show di Maria De Filippi, è tornata la cantante Arisa, ex docente della scuola, la quale ha stilato la sua classifica dopo aver ascoltato i brani dei cantanti in gara.

Tra quelli che si sono piazzati alle posizioni finali di questa classifica sono: Albe, Luigi e Nicol.

A rischio eliminazione anche Albe e Nicol: anticipazioni Amici 21 del 16 gennaio

Di conseguenza, i tre cantanti di Amici 21 si ritrovano a rischio eliminazione in vista della nuova puntata del pomeridiano di domenica 16 gennaio e potrebbero anche abbandonare la scuola e quindi uscire di scena definitivamente.

Quali saranno le sorti dei tre cantanti Albe, Luigi e Nicol? Riusciranno ad avere la meglio in questa sedicesima puntata del talent show, oppure dovranno dire addio per sempre al sogno di accedere alla fase serale?

E poi ancora, le anticipazioni sulla prossima puntata di Amici in onda domenica prossima nel pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le sorti delle cantanti Elena e Paily.

Rudy Zerbi mette a rischio anche la cantante Elena: anticipazioni Amici 21 di domenica 16 gennaio

Quest'ultima è entrata in gioco per volere del prof Rudy Zerbi, che ha ammesso di non essere contento del percorso di Elena all'interno della scuola, motivo per il quale ha scelto di far entrare la sua sfidante.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Solo nel corso della prossima puntata del pomeridiano di Amici 21 in onda domenica 16 gennaio su Canale 5, si scoprirà quali saranno le sorti delle due cantanti. Chi delle due riuscirà a mantenere il suo posto all'interno della scuola?

In attesa del verdetto finale, gli spoiler di questa sedicesima puntata del talent show, rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova classifica dei cantanti, anche se al momento non si conoscono ancora gli ospiti che prenderanno parte alla registrazione di Amici, prevista per venerdì pomeriggio.