Sembra che da quando si sia fidanzato con Lulù, Manuel abbia messo da parte molte amicizie che aveva instaurato nei primi mesi di permanenza al Grande Fratello Vip. A non apprezzare il "nuovo Bortuzzo" è soprattutto Katia, che nelle ultime ore si è ripromessa di non guardare più il giovane, che le sembra incattivito senza motivo nei suoi confronti. Anche Soleil si è allontanata dal nuotatore da quando si è rafforzato il suo legame sentimentale con la principessina etiope.

Critiche allo sportivo del Grande Fratello Vip

Tra Manuel e alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip non corre più buon sangue.

Il fidanzamento con Lulù pare abbia influito negativamente su qualche rapporto che Bortuzzo aveva costruito all'inizio del reality, in particolari quelli d'amicizia con Katia e Soleil.

Dopo che Alfonso Signorini li ha messi a confronto per cercare di capire le ragioni del loro allontanamento, il nuotatore e l'influencer non hanno chiarito, anzi lui l'ha nominata un'altra volta in modo palese.

Parlando con Ricciarelli dell'atteggiamento che il 22enne ha nei loro confronti da qualche settimana a questa parte, Sorge è arrivata alla conclusione che è meglio lasciar perdere.

La cantante lirica, invece, ha commentato duramente il cambiamento di Manuel, arrivando a usare parole che hanno fatto storcere il naso a molti fan del programma Mediaset.

Il commento dopo la puntata del Grande Fratello Vip

Dopo aver assistito al confronto tra Manuel e Soleil in diretta, Katia ha palesato le sue intenzioni future per quanto riguarda il rapporto ormai quasi inesistente con il nuotatore.

"Io non lo voglio neanche guardare in faccia. Non lo ritrovo più, non vedo più quella persona che ha sempre dato affetto a tutti", ha tuonato Ricciarelli all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Prima che Sorge cambiasse argomento, la cantante ha aggiunto: "Sembra diventato quasi cattivo".

Bortuzzo, dunque, non sarebbe più affine a quelle concorrenti che in passato l'hanno apprezzato per il suo essere sempre sopra le parti, un atteggiamento che da qualche settimana a questa parte ha lasciato spazio a un altro più deciso e pronto a prendere posizioni nelle dinamiche che si vengono a creare tra le mura di Cinecittà.

L'imminente addio al Grande Fratello Vip

Le ostilità nei confronti di Manuel all'interno della casa dovrebbero placarsi a brevissimo.

Come ha annunciato lo stesso Bortuzzo più volte, a metà gennaio lascerà il Grande Fratello Vip per motivi di salute. Anche papà Franco ha confermato che il ragazzo ha bisogno di tornare alla sua vita di sempre, fatta di allenamenti quotidiani e di una libertà che gli manca ormai da quattro mesi.

Lulù è a conoscenza dell'imminente addio del fidanzato al reality e nonostante sappia che sentirà la sua mancanza, lo supporta e pensa che sia la cosa migliore da fare.

Il 22enne, inoltre, non vede l'ora di riabbracciare l'amico Aldo, che non vede da circa tre settimane e che si diceva potesse andarlo a prendere fuori dalla porta rossa il giorno del suo ritiro.

In realtà Montano è in quarantena perché la moglie Olga ha contratto il Covid: lo schermidore ha motivato la sua assenza in studio il 10 gennaio in alcune storie su Instagram che molti siti di Gossip hanno ripreso.

Il campione, dunque, non potrà tornare a Cinecittà prima di una decina di giorni (sempre che non risulti positivo anche lui e quindi dovrebbe restare in isolamento fino a completa guarigione dal virus) e questo potrebbe impedire incontro con Manuel davanti alle telecamere dopo l'uscita di quest'ultimo dalla casa più spiata d'Italia, dopo più di quattro mesi di reclusione.