Soleil Sorge continua a essere al centro delle dinamiche del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore l'ex protagonista di Uomini e donne ha dovuto fare i conti con il clima di astio generale che persiste all'interno della casa più spiata d'Italia, dove in tanti hanno scelto di voltarle le spalle.

A capitanare questa "rivolta" nei confronti di Soleil Sorge sono in primis Miriana e Delia, le quali non perdono occasione per puntare il dito contro la ragazza e sparlare alle sue spalle, al punto da decidere di isolarla dal resto del gruppo. Un modo di fare che non è piaciuto a Jessica, la quale ha sbottato spezzando una lancia in difesa di Soleil.

Soleil esclusa dal gruppo del GF Vip: Miriana e Delia guidano la 'rivolta'

Nel dettaglio, il clima all'interno della casa del GF Vip continua a essere particolarmente teso e Soleil Sorge conferma di essere una delle concorrenti che maggiormente divide il gruppo e alimenta discussioni e polemiche in casa.

In queste ore Miriana e Delia sono tornate a puntare il dito contro l'influencer, confermando la loro idea di volerla isolare dal gruppo e di conseguenza emarginarla e farla sentire esclusa.

'Prende in giro tutti', sbotta Delia contro la sua rivale Soleil

Miriana Trevisan ha così consigliato a Delia di non cadere nella trappola di Soleil, aggiungendo che il suo unico scopo sarebbe quello di riuscire ad avere clip e quindi essere presente nelle puntate del prime time in onda su Canale 5.

"Soleil non vede l'ora di trovare clip e basta. Lo ha fatto con tutte noi" ha sentenziato Miriana, confermando la sua idea di evitare definitivamente Sorge e quindi lasciarla perdere.

"Lei prende per il cu... tutti" ha aggiunto ancora Delia Duran, che pur essendo stata una delle ultime ad aver varcato la soglia della porta rossa del GF Vip, ha subito fatto fronte comune con le altre donne della casa per emarginare e mettere in difficoltà Soleil.

Jessica sbotta e difende Soleil Sorge al GF Vip

Immediata la reazione di Jessica che, nel momento in cui ha visto che si stava aizzando la "rivolta" nei confronti di Soleil, non ha perso occasione per sbottare e spezzare una lancia in difesa della influencer, sebbene il rapporto tra di loro non sia proprio idilliaco.

"Si tratta di una ragazza della mia età che si ritrova tutta la casa contro", ha sentenziato Jessica nel momento in cui ha puntato il dito contro gli attacchi rivolti da Manila e Delia nei confronti di Soleil.

"Non è che ha ammazzato qualcuno questa ragazza" ha proseguito ancora Jessica, evidenziando che tutti i concorrenti del GF Vip abbiano i loro pregi e difetti, ma ribadendo il fatto che Soleil non va esclusa e isolata dal gruppo.