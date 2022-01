Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 10 a sabato 15 gennaio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Genoveva leggerà dal carcere un'intervista nella quale Felipe spiega come l'ha costretta a confessare. La donna sarà furiosa e giurerá vendetta ai danni del marito. Successivamente, Salmeron chiederà come sua ultima volontà al commissario di vedere Alvarez Hermoso.

Nel mentre, Marcos sarà convinto che Felicia non sia morta per cause naturali.

Invece, Natalia andrà a casa di Antonito con lo scopo di sedurlo. L'uomo, però, si fermerà prima che la situazione degeneri.

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, il quartiere di Acacias sarà sotto shock per la notizia della morte di Bellita, ma in realtà, Josè e Alodia nascondevano un segreto. Nel frattempo la relazione tra Miguel e Anabel sarà sempre più stretta.

Intanto, Felipe Alvarez Hermoso, tramite un'intervista pubblicata su un giornale, racconterà il modo in cui ha ingannato sua moglie Genoveva per farle confessare l'omicidio di Marcia. Nel mentre, Salmeron leggerà l'articolo inerente all'intervista del marito dal carcere. La donna si arrabbierà tantissimo e giurerá vendetta nei confronti dell'avvocato.

Poco dopo, Lolita sarà ancora molto arrabbiata e allo stesso tempo delusa perché suo marito le ha dato buca proprio nel giorno del loro anniversario di matrimonio. Intanto, Marcos continuerà ad avere dei sospetti riguardo la morte di Felicia. Infatti, l'uomo sarà convinto che la donna non sia morta per cause naturali, così come è stato detto.

Nel frattempo, Genoveva verrà provocata dal commissario, ma nonostante ciò eviterà di aggredirlo con il punteruolo in suo possesso. La detenuta, però, chiederá come sua ultima volontà quella di poter vedere ancora una volta suo marito.

Successivamente, Natalia proverà a sedurre Antonito senza sosta.

Nel frattempo, Aurelio comunicherà a Marcos di essere tornato con i soldi del padre per poterli investire nella loro società, visto e considerato che in Messico le cose per i Quesada si sono messe molto male.

Intanto Natalia, imperterrita, si presenterà a casa del Palacios con lo scopo di sedurlo. La donna, una volta entrata, non chiuderà la porta di proposito e il deputato però fermerà la ragazza prima che la situazione possa degenerare.