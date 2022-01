Le anticipazioni di Beautiful, in onda dal 24 al 30 gennaio su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity, raccontano che Finn avvertirà Steffy che Thomas si trova in ospedale. Nel frattempo, Ridge scoprirà che il figlio ha una grave lesione al cervello. Quinn, intanto, interromperà un momento di complicità tra Wyatt e Flo, mentre Ridge cercherà di far ammettere a Hope di aver baciato Thomas. Liam, dopo aver scoperto che non c'è stato alcun bacio tra la fidanzata e il giovane Forrester, si sentirà in colpa verso Hope per averla tradita, mentre Ridge e Steffy faranno sapere a Thomas che Logan gli ha salvato la vita.

Le trame della fiction daily americana da lunedì 24 a domenica 30 gennaio, anticipano che Hope rimarrà sbigottita dinanzi alle accuse lanciatele da Liam.

Finn, intanto, chiamerà Steffy avvertendola che Thomas di trova in ospedale ed è incosciente. Assieme alla ragazza, va in clinica anche il padre Ridge per sincerarsi delle condizioni del figlio.

Hope, successivamente, rimarrà sconvolta quando Liam le dirà di averla vista baciare Thomas e non perderà tempo nel sottolineare come il fidanzato si sbagli a riguardo, suscitando ancora più rabbia nel giovane Spencer.

Ridge e Steffy, nel mentre, raggiungeranno il capezzale di Thomas scoprendo la straziante notizia che il ragazzo ha una grave lesione al cervello.

Liam, invece, ascolterà finalmente le parole di Hope e scoprirà, inoltre, che Thomas è ricoverato in clinica, così la coppia si precipiterà da lui.

Gli spoiler statunitensi della soap opera, riportano che Hope metterà al corrente Ridge e Steffy degli ambigui comportamenti di Thomas col manichino.

Nel frattempo, Finn comunicherà ai presenti che il giovane Forrester necessita di un intervento d'urgenza.

Shauna, intanto, farà una visita inaspettata a Eric, mentre Quinn interromperà un momento di quasi intimità tra Flo e Wyatt.

Quinn, poco dopo, si accanirà contro la madre di Flo e Wyatt replicherà rimembrandole che se avesse lasciato da soli Brooke e Ridge tutto ciò non sarebbe accaduto.

Liam, successivamente, prenderà il coraggio a quattro mani e dirà a Steffy che, in realtà, Hope non lo ha mai tradito, mentre Quinn origlierà un dialogo tra Shauna ed Eric.

Ridge, al contempo, tenterà invano di far ammettere a Hope di aver baciato Thomas.

Steffy, intanto, parrà scossa dopo le parole di Liam, sentendosi in colpa per essere stata la fautrice del tradimento di Spencer nei riguardi di Logan.

Liam, in preda ai sensi di colpa, tenterà di consolare Steffy dicendo alla ragazza che non perderà suo fratello.

Finn, intanto, avvertirà che l'operazione di Thomas è riuscita e il ragazzo è sulla via della ripresa, così Ridge e Steffy correranno al suo capezzale ma potranno osservarlo soltanto dalla finestra dell'ospedale.

Ridge e Steffy, infine, diranno a Thomas che Hope gli ha salvato la vita, così quando il giovane Forrester sarà solo con Logan crollerà di fronte a lei.