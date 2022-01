All’interno della casa del GFVip sembra non esserci pace per Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore campano dopo essersi scambiato un bacio a stampo sotto il vischio con Federica Calemme, è stato messo in guardia dalla influencer, la quale ha spiegato al coinquilino di non essere libera sentimentalmente.

Il confronto

Dopo avere archiviato la conoscenza con Sophie Codegoni, Gianmaria aveva concentrato le sue “forze” sulla nuova coinquilina Federica. Tra i due è sembrato nascere un bel feeling fin dai primi giorni di convivenza. Nella notte di Capodanno, sotto al vischio i due “vipponi” si sono scambiati un bacio a stampo.

Successivamente l’influencer ha cercato un confronto con l’imprenditore campano, nel quale Federica ha deciso di fare chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale all’esterno del Reality Show: “Credo che tu abbia capito che fuori ho una persona”. La diretta interessata ha precisato di non avere un fidanzato né tantomeno una relazione. Tuttavia, ha rivelato di essere chiara per evitare spiacevoli fraintendimenti.

La reazione dell’imprenditore

Dopo avere ascoltato Federica, Gianmaria ha cercato di tranquillizzarla. In particolare, il 36enne ha fatto sapere di esserci sempre andato con i piedi di piombo proprio perché aveva intuito qualcosa. Al tempo stesso, però, il gieffino non ha risparmiato complimenti all’ex professoressa de L’Eredità: “Dal tuo viso traspare chiarezza, per questo mi piaci”.

Inoltre, il 36enne ha fatto sapere alla coinquilina di non essere alla ricerca di una donna nella casa del GFVip. Al contrario Gianmaria vorrebbe godersi l’esperienza al meglio con tutto il resto del gruppo.

Per sdrammatizzare la situazione, Antinolfi ha chiesto: “La conosco questa persona?”. A quel punto Calemme ha risposto in modo affermativo.

A quel punto è calato il gelo tra i due coinquilini con Gianmaria che è tornato in consolle a suonare.

Il percorso di Antinolfi nella casa di Cinecittà

Gianmaria Antinolfi è entrato nella casa del GFVip descrivendosi come un latin lover. Nel video di presentazione il 36enne ha parlato delle donne famose con cui è stato: da Belen Rodriguez a Dayane Mello, passando per Soleil Sorge.

In merito al rapporto con quest’ultima, tra i due la convivenza forzata è stata caratterizzata da alti e bassi. Successivamente Gianmaria aveva intrapreso una conoscenza con Sophie Codegoni.

L’ingresso di Basciano, però, ha portato Sophie ad allontanarsi dall’imprenditore campano. Adesso il 36enne ha cercato di instaurare un rapporto con Federica, ma quest’ultima ha subito frenato il coinquilino per via della situazione all’esterno del GFVip.