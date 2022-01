Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 31 a venerdì 5 febbraio Hope racconterà a Liam che ha visto il Forrester junior avere una crisi poco prima di svenire. Inoltre, la donna racconterà a suo marito che lo stilista ha baciato un manichino che ha le sue sembianze. Quindi, Spencer capirà che Logan non lo ha tradito, ma rimarrà senza parole di fronte a queste rivelazioni.

Thomas perderà i sensi e finirà in ospedale

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Liam capirà che Hope non lo ha tradito con Thomas Forrester, in quanto quest'ultimo ha baciato il manichino con le sembianze della Logan.

Quest'ultima infatti racconterà a suo marito tutto quello che è successo e gli parlerà anche che il Forrester junior soffre di allucinazioni e lei ha assistito proprio ad una crisi allucinatoria dell'uomo poco prima che cadesse a terra privo di sensi. Liam intanto, dopo aver ascoltato sua moglie rimarrà sconvolto da queste rivelazioni.

Poco dopo, Ridge e Steffy saranno in ospedale per Thomas e si domanderanno come si sia potuto arrivare a questo punto. Intanto, negli uffici della Forrester, Paris e Zende parleranno del più e del meno e allo stesso tempo flirteranno. I due allo stesso tempo parleranno di Zoe e di tutta la brutta storia in cui è stato coinvolto. Poi ad un certo punto, Zende raconterà alla donna che da ragazzino andava molto d'accordo con Thomas e lui ora spererà che tra lui e la famiglie le cose potranno migliorare.Nel frattempo però, le cose in ospedale peggioreranno ulteriormente.

Shauna parlerà con Eric per far tornare Quinn a casa

Successivamente, Ridge, Steffy, Hope e Liam andranno in ospedale e aspetteranno di sapere dal dottor Finn l'esito dell'intervento a cui si è sottoposto Thomas.

Nel mentre, Wyatt e Flo parleranno con Quinn di tutto quello che lei e Shauna hanno fatto ai danni di Brooke e Ridge e perciò ora lei è fuori di casa e vive insieme a loro.

Allo stesso tempo, Shauna proverà a convincere Eric a perdonare sua moglie. Invece, Liam dirà a Steffy che in realtà Hope non lo ha tradito.

Nel frattempo, Thomas sarà in sala operatoria e Ridge continuerà ad aspettare notizie riguardo l'intervento. Poi, Forrester senior ringrazierà Hope per aver soccorso suo figlio e in generale per stargli sempre vicino, nonostante tutto quello che l'uomo ha fatto.

Infine, Shauna cercherà di convincere Eric a tornare con Quinn. Quest'ultima intanto sarà nascosta dietro una pianta e ascolterà tutta la conversazione.