Nuovo spazio con le anticipazioni su Beautiful, la popolare soap opera statunitense in onda da oltre vent'anni sui teleschermi di Canale 5, dove ha ottenuto un discreto successo di ascolti. Le trame delle nuove puntate in programma dal 24 al 29 gennaio in televisione narrano che Thomas Forrester verrà ricoverato in ospedale. Liam Spencer, invece, scoprirà di aver preso un grosso abbaglio su Hope Logan, tanto da sentirsi in colpa nei suoi confronti.

Anticipazioni Beautiful puntate da lunedì 24 a sabato 29 gennaio

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 24 a sabato 29 gennaio in televisione annunciano inediti colpi di scena.

Scendendo nei particolari, Thomas dimostrerà di provare ancora del rancore nei confronti di Liam. Ed ecco che Hope troverà il padre di Douglas intento a parlare con il manichino dopo la partenza di Ridge (Thorsten Kaye).

In questo frangente, il ragazzo darà l'impressione di voler liberarsi delle sue allucinazioni davanti al manichino e alla vera Hope. Neanche a dirlo, quest'ultima cercherà di rassicurare Thomas, promettendogli il suo aiuto. Ma ecco che il Forrester jr cadrà a terra svenuto mentre Liam (Scott Clifton) non riuscirà a dimenticare il bacio scambiato tra sua moglie ed il suo rivale.

Infine Ridge e Brooke si confronteranno sullo scampato pericolo dal piano organizzato da Quinn e Shauna.

Thomas in ospedale per una sospetta lesione cerebrale

Nelle prossime puntate 24-29 gennaio di Beautiful, Brooke confesserà a suo marito di essere nuovamente felice mentre Hope allarmata chiamerà Finn dopo lo svenimento di Thomas. Entrambi, a questo punto, accompagneranno il padre di Douglas in ospedale per poi avvertire i famigliari di raggiungerli al suo capezzale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ridge e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) saranno i primi ad arrivare in clinica, dove Finn li comunicherà che Thomas ha una sospetta lesione cerebrale.

Liam capisce che Thomas non ha baciato Hope

Intanto Liam entrerà nell'appartamento per affrontare Thomas, se non ci trovasse Hope ad attenderlo. In questo frangente, lo Spencer non darà tempo alla moglie di spiegare il motivo per il quale si trova in quel posto.

Il fratello di Wyatt, infatti, accuserà la Logan di aver baciato il rivale. Una critica, che verrà respinta dalla ragazza, che proverà a discolparsi, tanto da mostrare al marito il manichino con le sue esatte sembianze. Alla fine, Liam capirà che Thomas ha baciato il manichino e non sua moglie. Una scoperta, che ovviamente getterà l'uomo nello sconforto più totale.

Una settimana ricca di novità per gli amanti delle vicende ambientate nella casa di moda più famosa della tv.