La prima puntata di Doc - Nelle tue Mani 2 con Luca Argentero su Rai 1 ha diviso il pubblico per la morte di Lorenzo, un evento totalmente inaspettato. Sui social è scoppiata la bufera, ma non solo per l'uscita di scena di Gianmarco Saurino. Parte del pubblico non sembra aver apprezzato la modalità piuttosto "cruda" con la quale è stata descritta la pandemia. Come già anticipato tempo fa, Luca Argentero aveva detto che in questa seconda stagione si sarebbero viste da vicino le conseguenze devastanti di questa piaga mondiale sui medici, provati fisicamente e psicologicamente.

Proprio per questo motivo nello staff arriva anche una psicologa, con il difficile compito di gestire i traumi del personale medico e non solo. Un'altra ampia fetta di telespettatori ha invece apprezzato la scelta di raccontare una verità che è entrata in molte case italiane e che ha toccato ognuno, chi più chi meno. E un modo anche per rendere omaggio al grande coraggio dei medici e del personale che si è speso per far fronte all'emergenza, anche a costo della propria vita.

Nelle nuove puntate di Doc 2 ci sarà anche spazio per le evoluzioni amorose dei personaggi. Una delle protagoniste più amate è Giulia, interpretata da Matilde Gioli. Non si esclude che in questa nuova stagione la dottoressa volti definitivamente pagina chiudendo con Andrea.

Doc Nelle tue mani 2, Gianmarco Saurino sulla morte di Lorenzo: 'Pensavate fosse finta qui?'

Non è stato facile per i telespettatori accettare la morte inaspettata di Lorenzo. Sui social, dopo la prima puntata di Doc 2, si è scatenata la bufera, con migliaia di commenti di fan dispiaciuti e arrabbiati per la scelta di far uscire di scena in questo modo Saurino.

Secondo le nuove indiscrezioni, ci saranno ancora dei colpi di scena legati alla morte di Lorenzo in Doc 2. Dopo la prima puntata Luca Argentero ha scritto sul suo profilo ufficiale Instagram: ''Se avrete pazienza capirete di più'', lasciando i fan con tante domande.

A complicare la faccenda anche il post di Gianmarco Saurino sulla morte di Lorenzo: ''Pensate sia finita qui?

Sciocchi''.

Doc 2, Giulia e Damiano insieme? Le parole di Matilde Gioli

Un personaggio legato a Lorenzo è Giulia, interpretata da Matilde Gioli. Nella prima stagione di Doc - Nelle tue Mani, la dottoressa ha perso il figlio che aspettava proprio da Lorenzo e ora deve affrontare la sua morte.

L'attrice ha rilasciato un'intervista a RadiocorriereTv nella quale ha parlato di Giulia: ''Ha avuto una grande evoluzione, ma vive una serie incredibile di vicissitudini alle quali deve reagire”.

Le nuove puntate di Doc 2 non saranno legate solo al racconto della pandemia, ma daranno spazio anche agli intrecci amorosi dei personaggi. A proposito di Giulia, non si esclude che si possa innamorare di Damiano, l'affascinante nuovo arrivato, voltando pagina con Andrea Fanti.