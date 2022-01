Continua su Canale 5 l'appuntamento con la serie tv americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 10 a sabato 15 gennaio, Liam sarà sempre più convinto che Thomas è un pericolo per lui e la sua famiglia ed esporrà il suo pensiero sia alla moglie che a Steffy. Inoltre Hope acconsentirà a cenare insieme a Thomas e Douglas, ma solo per esaudire un desiderio del piccolo Douglas, mentre Paris e Zende continueranno a corteggiarsi, anche se il ragazzo penserà ancora a Zoe.

Thomas dice a Steffy che non pensa più a Hope

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 10 al 15 gennaio, Hope ormai crederà ciecamente a Thomas, tanto da pensare che non è più l'uomo aggressivo e pericoloso di un tempo. Intanto Douglas chiederà esplicitamente a Hope se Thomas può tornare a stare con loro. Liam ascolterà la conversazione e quando il bambino lascerà la stanza, uscirà allo scoperto chiedendo spiegazioni alla moglie. La Logan dirà che il Forrester ha dato nell'ultimo periodo ampia dimostrazione di volersi riscattare e che pertanto merita fiducia.

Nel frattempo Thomas si confronterà con sua sorella Steffy e le dirà con grande gioia che il rapporto con il figlio va molto meglio e che ormai non pensa più a Hope.

Thomas chiede a Hope di rivedere Douglas

Secondo le anticipazioni fino al 15 gennaio Shauna dialogherà con Quinn e le esporrà il suo pensiero sul fatto che ancora potrà tornare insieme al marito. Quinn allora ascolterà quanto detto dalla donna e si recherà da Eric per porgergli le sue scuse. La Fulton chiarirà a Flo e Wyatt che ha sempre cercato di fare il bene della sua amica.

Intanto Liam e Hope parleranno di Thomas: in seguito lo Spencer rivelerà a Steffy tutta la sua diffidenza sul comportamento del fratello. Inoltre la Forrester e Zende parleranno delle loro famiglie.

Nel frattempo Paris e Zende si troveranno molto in sintonia, ma il ragazzo non riuscirà a dimenticarsi di Zoe. In tutto questo Thomas chiederà a Hope di poter rivedere il piccolo Douglas.

Quando sopraggiungeranno il figlio e la Logan, il ragazzo avrà una allucinazione nel corso della quale gli dirà che sono destinati a stare insieme.

Paris e Zende parlano su quale ruolo possono avere nella Forrester Creations

In base agli spoiler della prossima settimana, Steffy e Liam passeranno delle felici ore insieme ripercorrendo tutta la loro storia d'amore passata, ma il pensiero ricorrente dell'uomo sarà Thomas che considera una minaccia per lui e la sua famiglia. Intanto Hope e Thomas ceneranno insieme, proprio per esaudire un desiderio espresso da Douglas. Nel corso della serata il Forrester cercherà di mantenere un comportamento normale, ma avrà molte difficoltà perché ormai la sua mente sarà completamente annebbiata dalla voce del manichino. Infine Paris e Zende discuteranno in merito al loro apporto che potranno dare alla Forrester Creations.