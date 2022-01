Da giorni si susseguono insistenti le voci di un riavvicinamento tra la showgirl argentina Belen Rodriguez e il suo ex marito Stefano De Martino. Da quando i due sono stati avvistati insieme in aeroporto e Belen ha dichiarato di essere di nuovo single, i fans della coppia già sognano un loro ritorno di fiamma. A confermare questa clamorosa notizia è stato nelle scorse ore il paparazzo Franco Alajmo nel corso della trasmissione di Federica Panicucci Mattino 5. Il fotografo ha anche annunciato l'uscita di foto inequivocabili.

Belen Rodriguez e De Martino si stanno rifrequentando: 'Non è per il figlio'

Ospite a Mattino 5, il paparazzo Franco Alajmo ha dichiarato, confermando le indiscrezioni degli ultimi giorni, che Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno ricominciato a frequentarsi ormai da ben tre settimane. Alajmo ha poi aggiunto che non si sono visti per il figlio e quindi questo significherebbe che Belen sta tornando col suo ex marito. Il fotografo poi rispondendo a Federica Panicucci che gli ha chiesto se vedremo loro foto insieme, ha dichiarato che saranno pubblicati degli scatti che non lasceranno spazio a dubbi. Alajmo ha affermato: "Le foto non mentono mai". Pare dunque, che il cuore della showgirl argentina stia ritornando a battere per Stefano De Martino.

Nelle scorse ore intanto Belen ha ufficializzato la fine della storia d'amore con l'hairstylist Antonino Spinalbese.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati avvistati insieme alcuni giorni fa, quando l'ex ballerino di Amici è andato a prenderla in aeroporto a Milano.

La conduttrice di Tu si que vales al ritorno da una vacanza con una sua amica è stata riaccompagnata a casa proprio dal suo ex marito Stefano. Stando sempre alle dichiarazioni di Alajmo a Mattino 5, questo non sarebbe stato il loro unico incontro, ma si starebbero frequentando già da tre settimane. Gli incontri poi non sarebbero legati al figlio Santiago.

Che il loro matrimonio non sia mai veramente finito? Per ora, nessuno dei due si è espresso per confermare o smentire queste inaspettate indiscrezioni.

Intanto, la showgirl argentina ha dichiarato in una storia pubblicata su Instagram nelle scorse ore di essere di nuovo single. Queste le sue esatte parole rivolte al figlio Santiago: "Ti piacerebbe fare lo chef? Visto che mamma è single almeno c'è un uomo che cucina!". È dunque giunta al capolinea anche la relazione con Antonino Spinalbese. I due che in estate sono diventati genitori della piccola Luna Marie si erano detti sempre più complici e innamorati l'uno dell'altra.