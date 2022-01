Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate previste dal 24 al 28 gennaio 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Fabrizio che sarà sempre più fuori controllo e finirà per perdere le staffe anche nei confronti di Maria. Intanto Katia continuerà ad essere preoccupata per sorti di suo figlio Nunzio, rientrato a Napoli per Chiara.

Fabrizio Rosato fuori controllo: anticipazioni Un posto al sole 24-28 gennaio

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma su Rai 3 fino al 28 gennaio 2022, rivelano che Fabrizio Rosato sarà fuori controllo dopo aver ricevuto l'avviso di garanzia.

Dopo che è stata diffusa da Lara, la notizia del grano tossico presente nella pasta Rosato, l'imprenditore apparirà a dir poco sotto choc e in preda al delirio, si attaccherà alla bottiglia di alcool per superare questo momento.

Immediata la reazione di Maria che cercherà in tutti i modi di stargli vicino e di aiutarlo a superare questo momento. La donna, però, si ritroverà a dover fare i conti con uno spiacevole episodio.

Marina viene aggredita da Fabrizio Rosato

Le trame della soap, infatti, rivelano che mentre tenterà di farlo ragionare, Marina si ritroverà vittima di un'aggressione da parte di Rosato.

Sconvolta e spaventata, la donna si rifugerà all'interno del Caffè Vulcano dove Filippo e Serena si offriranno di darle aiuto.

Di conseguenza, la donna passerà la notte a casa dei Sartori e l'indomani, Fabrizio si recherà come una furia a Palazzo Palladini per mettersi sulle tracce di Marina.

Le trame di Un posto al sole rivelano che, arrivato al Palazzo, incontrerà Roberto Ferri e senza pensarci su due volte, gli sferrerà un pugno al volto.

Roberto Ferri si ritrova nel mirino di Rosato: spoiler Un posto al sole

La situazione, quindi, apparirà sempre più fuori controllo e fortemente preoccupante. Per Rosato, infatti, non ci sono dubbi sul fatto che Marina abbia trascorso la notte a casa di Roberto Ferri e, per questo motivo, si sentirà in diritto di aggredirlo.

Tuttavia, nel momento in cui si renderà conto che quella non è la realtà dei fatti, bensì solo una sua supposizione, non potrà fare altro che andare via.

Le trame di Un posto al sole rivelano che Rosato si rimetterà alla guida della sua moto e durante il tragitto non potrà fare a meno di pensare a tutti gli ultimi avvenimenti della sua vita, dove in quasi tutte le occasioni ha perso le staffe esagerando e andando anche contro le persone amate.

Katia preoccupata per Nunzio: trame Un posto al sole al 28 gennaio

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole previste fino al 28 gennaio 2022, rivelano che Katia non nasconderà la sua preoccupazione per le sorti del figlio Nunzio, rientrato in città per stare al fianco di Chiara.

Dopo che i due avevano intrapreso delle strade differenti, sono tornati ad essere complici come un tempo.

Katia non vede di buon occhio questa relazione anche se, Franco cercherà in tutti i modi di rassicurarla.

Intanto, come se non bastasse, Nunzio non avrà alcuna intenzione di accantonare questo sentimento che prova nei confronti di Chiara, anzi intende rendere il loro rapporto sempre più stretto.

Clara farà i conti con le pressioni del suo ex Alberto

Spazio anche alle vicende di Clara: gli spoiler delle prossime puntate di Un posto al sole in onda dal 24 al 28 gennaio, rivelano che la donna si ritroverà messa sotto pressione dal suo ex Alberto Palladini che, nel frattempo continuerà a tenere sotto scacco anche il suo "rivale" Patrizio.

Occhi puntati anche su Mariella: in questi nuovi episodi della soap opera di Rai 3, la donna riceverà le confessioni inaspettate di Sasà e si renderà conto che sta mettendo in serio pericolo il suo legame con Sarti.