Scoop sensazionale oggi martedì 18 gennaio a Mattino 5: durante lo spazio dedicato al 'Gossip' il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha riferito ai microfoni di Federica Panicucci che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino c'è un riavvicinamento in corso. I due ex coniugi non si vedrebbero solo per questioni riguardanti il figlio Santiago ma sotto ci sarebbe molto di più. Il giornalista è certo di ciò che ha affermato anche perché avrebbe delle foto inequivocabili in mano che confermano le sue parole e che presto usciranno.

Ritorno di fiamma tra la showgirl e De Martino: scoop a Mattino 5

'La nostra Belen Rodriguez ha ricominciato a frequentarsi con il suo ex marito Stefano De Martino', ha detto senza girarci troppo attorno Alajmo. Il giornalista di gossip, lasciando di stucco la conduttrice del format mattutino di Canale 5, ha proseguito aggiungendo che la frequentazione andrebbe avanti ormai da tre settimane e nulla avrebbe a che fare con la gestione del primogenito Santiago, come in molti hanno pensato. 'Quindi Belen sta tornando col suo ex marito', ha concluso l'esperto di gossip, senza dimenticarsi di dire che le foto del riavvicinamento usciranno molto presto. Le altalene sentimentali della showgirl argentina non sono cosa nuova per i suoi fan ma davvero in pochi si sarebbero aspettati un ritorno di fiamma con il conduttore di 'Bar Stella'.

La relazione con Antonino Spinalbese, padre della seconda figlia di Belen, è ormai archiviato, tanto che la showgirl stessa ha detto ieri, in u8n dialogo con il figlio postato nelle sue Instagram Story, di essere single. In realtà secondo Alajmo, il periodo di solitudine sarebbe già concluso, visto che con l'ex marito il riavvicinamento sarebbe già ad uno stadio avanzato.

Stefano e Belen insieme in aeroporto

In attesa di poter vedere le foto che il giornalista ha preannunciato, Federica Panicucci ha indagato sul posto in cui sarebbero avvenuto questi incontri. Alajmo ha lasciato intendere che tra i due ci sono state delle cene, ma ha anche aggiunto che si sarebbero state delle 'nottate'. Insomma, si tratterebbe di un rapporto in piena regola.

Solo qualche giorno fa, Belen e Stefano erano stati paparazzati all'uscita dall'aeroporto di Malpensa. L'ex marito della showgirl l'ha accolta in aeroporto dopo il viaggio che la Rodriguez si è concessa in Uruguay in compagnia della sua amica Patrizia Griffini. Che quello scatto sia solo l'inizio di una serie di foto che dimostrano il ricongiungimento tra i due? Secondo il giornalista le foto non mentirebbero: ai fan della coppia non resta che attendere per vedere con i loro occhi il ritorno dell'amore tra Stefano e Belen.