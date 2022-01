Presto nella casa del GFVip potrebbe nascere un nuovo triangolo. Stiamo parlando di Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Delia Duran. L'ex volto di Temptation Island, a causa delle ripetute incomprensioni con la 19enne milanese, ha deciso di interrompere la conoscenza. Secondo alcuni telespettatori, le tempistiche in cui Alessandro ha chiuso con Sophie sarebbero sospette.

Alessandro e Sophie: la situazione

Nella 33^ puntata del GFVip, Sophie ha ammesso di non riuscire a classificare il rapporto con Basciano in quanto 20 giorni sono pochi per dire di essere una coppia.

Nel post-puntata l'ex volto di Temptation Island ha deciso di confrontarsi con la coinquilina. Basciano ha chiesto a Codegoni da cosa derivano le sue insicurezze. A quel punto, la 19enne ha ammesso di essere stanca e confusa, dopo quattro mesi di "reclusione" nella casa di Cinecittà.

Stanco di non riuscire a trovare un punto d'incontro con Sophie, Basciano ha deciso di prendere le distanze: "Ti dico una cosa. Ufficialmente, come tu hai detto che stavamo insieme, non stiamo più insieme".

Il sospetto di alcuni telespettatori

La rottura tra Basciano e Sophie Codegoni non è passata inosservata ai telespettatori. Secondo alcuni, il 30enne genovese potrebbe avere deciso di prendere le distanze dalla coinquilina per l'ingresso di Delia Duran.

I "vipponi", nella 33^ puntata del Reality Show, sono stati messi al corrente dell'ingresso della moglie di Alex Belli. In passato, Alessandro aveva lanciato delle frecciatine a Belli riguardanti sua moglie: "Portami tua moglie..." L'ipotesi lanciata da alcune persone porta ad un nuovo triangolo nella casa di Cinecittà formato da Sophie, Basciano e Delia.

Mentre all'interno del GFVip Basciano lasciava Sophie, all'esterno Delia ha annunciato una pausa da Alex Belli. Ovviamente, si tratta solo di supposizioni fatte da alcuni utenti del web.

Delia 'molla' Belli

Durante la puntata di lunedì 10 gennaio, Delia Duran, in collegamento, ha avuto uno scontro con Alex Belli. La modella sudamericana si è detta infastidita dall'atteggiamento di suo marito: "Stai ancora a fare post su Soleil, quando io sono tre mesi che soffro a causa tua".

Non contenta, la diretta interessata ha sostenuto di non credere al fatto che tra l'attore e l'influencer italo-americana ci fosse stata solamente un'amicizia nella casa di Cinecittà. A tal proposito, Delia ha lanciato la "bomba di Gossip" in diretta: "Mi sono presa una pausa da Alex".

A quel punto, Signorini ha chiesto alla futura gieffina se entrasse nella casa da single. Duran, però, ha negato. Spiazzato per quanto accaduto, Alex Belli ha invitato sua moglie ad avere un percorso impeccabile al reality show, altrimenti tra loro potrebbe finire.