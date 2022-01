Durante la 3ª puntata di C’è posta per Te, in onda sabato 22 gennaio, la storia di Carmen e Luigi ha catturato l’attenzione dei telespettatori. I due si erano riappacificati, tuttavia dopo pochi giorni dalla messa in onda si sono diffuse indiscrezioni riguardo a un nuovo allontanamento.

In un’intervista a Fanpage.it l’uomo ha spiegato perché ha di nuovo interrotto i rapporti con la figlia. A quanto pare, tra padre e figlia non si sono appianate le divergenze del passato.

La storia

Carmen aveva scritto alla redazione di C’è posta per Te per riabbracciare il padre.

La ragazza aveva spiegato che Luigi, da quando aveva 13 anni, l’avrebbe abbandonata insieme a sua sorella. Dal momento che l’uomo aveva smesso di passare anche gli alimenti alle ragazze, la sua ex moglie lo aveva trascinato in tribunale. Ma non solo, Luigi si sarebbe rifatto una vita con Nunzia, quando risultava ancora sposato.

Grazie all’aiuto di Maria De Filippi, padre e figlia si sono riabbracciati. Tuttavia dopo la registrazione del programma i rapporti tra Luigi e Carmen si sono nuovamente interrotti.

La versione dell’uomo

Nell'intervista, Luigi ha confermato di non parlare più con la figlia. Il protagonista della storia si è detto sicuro che Carmen abbia scritto alla redazione di C’è posta per Te solo ed esclusivamente per visibilità.

In merito alla questione degli alimenti non pagati, Luigi ha affermato: “Non posso andare a rubate per dare i soldi alle mie figlie”. A tal proposito il protagonista della storia ha sostenuto che a volte ha messo da parte la sua nuova compagna per accontentare le richieste della famiglia precedente.

Sulla base di quanto dichiarato l’uomo ha chiosato: “Io vivo diversamente da come vivono loro”.

Secondo Luigi, la sua ex moglie e le figlie non avrebbero realmente dei problemi economici. A questo proposito il compagno di Nunzia ha fatto sapere che Carmen e il suo fidanzato, dopo il programma, hanno ricevuto una proposta di lavoro ma entrambe l’hanno rifiutata: “Hanno o non hanno problemi economici?”

‘Ho chiamato i carabinieri’

Nell’intervista Luigi ha spiegato che insieme alla sua compagna Nunzia non sono amati sui social.

Come riferito dal diretto interessato, l’attuale compagna è criticata perché è stata descritta dalla figlia come l’amante di turno.

Luigi ha confidato che ha dovuto mettere fine alle offese nei confronti di Nunzia per tutelare lei e il bambino nato dalla loro relazione: “Ho chiamato i carabinieri”.

Lo sfogo di Nunzia

A fare eco alle dichiarazioni di Luigi, ci ha pensato Nunzia. La diretta interessata ha ammesso che era felice all’idea che il compagno avesse ripreso i rapporti con la figlia. Poco dopo, però, le cose sarebbero cambiate. Secondo la donna, Carmen si sarebbe approfittata di suo padre: “Quando si fidanzò con Valentino, voleva che il padre l’accompagnasse sempre come un taxi”. Infine, la compagna di Luigi ha rivelato anche un presunto retroscena sull’ex moglie del suo compagno: “Mentre diceva di non avere soldi, un sabato si è fatta un tatuaggio con Carmen”.