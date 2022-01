Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful che i telespettatori avranno modo di vedere dal 31 gennaio al 5 febbraio su Canale 5.

Le trame della soap opera raccontano che Thomas Forrester verrà sottoposto a un'operazione al cervello. Shauna Fulton, invece, cerca di riappacificare Eric e Quinn Fuller.

Anticipazioni Beautiful puntate da lunedì 31 gennaio a sabato 5 febbraio

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate in programma da lunedì 31 gennaio a sabato 5 febbraio in prima visione tv raccontano che Liam rimarrà sconvolto quando capirà che Hope non l'ha tradito con Thomas, che in realtà ha baciato un manichino.

In questo frangente, la Logan racconterà al marito che il padre di Douglas ha avuto una grave crisi allucinatoria prima di cadere svenuto. A tal proposito, Ridge e Steffy si recheranno in ospedale al capezzale del congiunto, dove si chiederanno come sia stato possibile tutto ciò.

Paris e Zende, intanto, approfitteranno di una chiacchierata negli uffici della Forrester per avvicinarsi sempre di più. In dettaglio, la Buckingham e il giovane stilista parleranno della brutta storia che ha visto coinvolta Zoe. Inoltre, il Forrester racconterà che da ragazzino andava d'accordo con Thomas, tanto da augurargli di superare il brutto momento. Ma ben presto, in ospedale, la situazione si aggraverà.

Shauna cerca di convincere Eric a perdonare Quinn

Nelle puntate 31 gennaio - 5 febbraio di Beautiful, Hope, Ridge, Steffy e Liam si apposteranno davanti alla sala operatoria in attesa di vedere uscire Finn per sapere l'esito dell'operazione a cui è stato sottoposto Thomas.

Wyatt e Flo, intanto, discuteranno con Quinn del piano che ha ideato nei confronti di Ridge e Brooke con la complicità di Shauna, che l'ha portata a separarsi momentaneamente da Eric.

A tal proposito, Fulton cercherà di convincere il capo della casa di moda a concedere il perdono alla moglie.

Nel frattempo, Liam rivelerà a Steffy di essersi molto sbagliato in quanto Thomas non ha baciato Hope ma un manichino.

Ridge e Hope in ansia per l'intervento al cervello di Thomas

In ospedale, Ridge e Hope attenderanno con ansia la fine dell'intervento chirurgico al cervello di Thomas.

In questo frangente, lo stilista ringrazierà moltissimo Logan per aver prestato soccorso a suo figlio, al quale vuole ancora bene nonostante tutti i guai che gli ha provocato.

Infine Quinn spierà una conversazione tra Shauna e Eric, nascosta dietro una pianta.