C'è Posta per te torna con una nuova puntata nella prima serata di sabato 29 gennaio. A poche ore dalla messa in onda, le anticipazioni fanno sapere che gli ospiti di Maria De Filippi saranno il Ct della nazionale italiana di calcio Roberto Mancini e l'attore e regista Marco Bocci. Due super ospiti che verranno coinvolti dalla padrona di casa in due delle storie che andrà a raccontare lungo la serata. Va anche ricordato che sabato 5 febbraio, C'è Posta non andrà in onda, vista la concomitanza con Sanremo 2022.

Roberto Mancini tra gli ospiti del 29 gennaio

Continua il successo di C'è Posta per te che, ogni sabato sera, tiene incollati al televisore quasi sei milioni di italiani. Tutto grazie alle appassionanti storie raccontate con maestria da Maria De Filippi in studio. Storie di gente comune che chiama la redazione del programma anche solo per fare una sorpresa a un proprio caro. Per questo in ogni puntata la padrona di casa chiama all'appello dei personaggi illustri, pronti a regalare un sorriso al destinatario della posta. Nella puntata di sabato 29 gennaio, uno degli ospiti di eccezione sarà Roberto Mancini, Ct della nazionale italiana di calcio.

C'è posta non andrà in onda il 5 febbraio per via di Sanremo 2022

Al momento non è dato sapere in quale storia sarà coinvolto l'allenatore della nazionale, ma di certo lo si scoprirà seguendo il nuovo appuntamento con C'è Posta. Va detto che la prossima settimana il people show di Maria De Filippi non andrà in onda, visto che si fermerà in concomitanza con la messa in onda di Sanremo 2022.

Come d'abitudine, infatti, molti programmi Mediaset e Rai cambiano programmazione proprio nella settimana sanremese. Anche C'è Posta si adeguerà al trend e tornerà quindi solo dal prossimo 12 febbraio.

Marco Bocci tra gli ospiti di C'è Posta

Fatta questa precisazione, altro ospite di sabato 29 gennaio sarà l'attore e regista Marco Bocci.

Non è la prima volta che l'attore partecipa come ospite a C'è Posta e quindi per lui sarà un gradito ritorno. Amatissimo dal pubblico, farà di certo una bella sorpresa a qualche suo fortunato fan. La formula del programma non è cambiata nel corso degli anni. A consegnare la posta i quattro postini: Chiara Carcano Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni e Andrea Offredi. Solo in studio si scoprirà se il destinatario della posta avrà accettato o meno l'invito di Maria De Filippi. Tutto ruota in sostanza intorno alla busta che campeggia in centro studio, che separa seppur simbolicamente il mittente dal destinatario. Un Flformat ideato proprio da Maria De Filippi circa 22 anni fa. Per chi non riuscisse a vedere la puntata del 29 gennaio, questa potrà essere recuperata sia collegandosi a Mediaset Infinity che al sito Witty Tv.