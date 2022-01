L'appuntamento con C'è Posta per te 2022 ritorna in onda su Canale 5. Da sabato 8 gennaio riparte la messa in onda del celebre people show Mediaset condotto da Maria De Filippi, che tutti gli anni appassiona una media di oltre sei milioni di spettatori. Uno show che ha saputo conquistare il gradimento del pubblico, pronto a scoprire le nuove sorprese che verranno fatte alle persone che hanno chiesto aiuto alla trasmissione. Tra gli ospiti della prima puntata, spicca il nome del divo turco Can Yaman.

Anticipazioni C'è posta per te 2022, ospiti prima puntata di sabato 8 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di C'è posta per te 2022 rivelano che, la messa in onda del people show Mediaset riprenderà nuovamente da questo sabato 8 gennaio, quando andrà in onda la prima nuova puntata in prima visione su Canale 5.

Maria De Filippi tornerà ad aprire così le porte del suo caldo e accogliente studio televisivo Mediaset, dove saranno diverse le persone che si metteranno in gioco per recuperare un rapporto ormai "andato" oppure per ricevere una sorpresa speciale da parte dei loro beniamini.

Ebbene, le anticipazioni di questa prima puntata della nuova stagione del people show Mediaset, rivelano che tra gli ospiti in studio è confermata la presenza di Can Yaman.

Il ritorno di Can Yaman in tv: sarà ospite da Maria De Filippi

Il divo turco, che ha spopolato nel nostro Paese dopo la messa in onda di diverse serie tv di successo, ritornerà in tv dopo un periodo di stop e di assenza.

Da un po' di tempo, infatti, Can ha scelto di tenersi lontano dal mondo della televisione, concentrandosi sul suo lavoro che lo vede impegnatissimo sul set della fiction Viola come il mare, destinata alla prima serata primaverile di Canale 5.

Tuttavia, per Maria De Filippi, Can farà un'eccezione e tornerà a mettersi in gioco: sarà lui, infatti, la guest-star della prima puntata di C'è posta per te 2022, un programma che ormai conosce molto bene, dato che già in passato ha avuto modo di parteciparci.

Anche Paolo Bonolis ospite della prima puntata di C'è posta per te 2022

E poi ancora, le anticipazioni legate alla prima puntata del people show di sabato 8 gennaio 2022, rivelano che in studio da Maria De Filippi ci sarà spazio anche per l'arrivo di un altro ospite.

Trattasi del conduttore Paolo Bonolis, che da domenica 9 gennaio, ritornerà in punta stabile nella programmazione del daytime di Canale 5.

Bonolis sarà di nuovo al timone del game show Avanti un altro, in onda tutti i giorni sulla rete ammiraglia del Biscione e dalla domenica successiva sarà anche in prime time con la versione serale del game, campione di ascolti.