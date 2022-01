Il 13 gennaio 2022 andrà in onda su Rai 1 la seconda stagione della Serie TV italiana Doc- Nelle tue mani 2. La prima ha avuto un record di ascolti di oltre sei milioni di spettatori. Sono previste 16 episodi totali, suddivisi in 8 prime serate. In base alle trame dei due episodi in onda giovedì 13 gennaio, i medici saranno alle prese con l'epidemia da coronavirus, proprio mentre molti dei medici avevano deciso di lasciare la clinica. Inoltre, giungerà in ospedale un nuovo primario con l'obiettivo di smantellare l'intero reparto, ma Andrea Fanti lotterà per aiutare i suoi colleghi.

Trama prima puntata: tutti i medici devono far fronte alla Covid-19

Giovedì 13 gennaio sarà trasmessa su Rai 1 in prima serata la fiction tv Doc- Nelle tue mani. In base alle trame del primo episodio dal titolo "Una vita nuova", ci troveremo a febbraio 2020. Giulia Giordano sarà convinta di voler andare via dall'ospedale per lavorare in un ospedale di Genova, ma Andrea Fanti tenterà di farle cambiare idea. Per farla restare si farà promotore di una raccolta firme, affinché possa essere nominata come nuovo primario. Intanto Gabriel ragionerà all'idea di ritornare in Etiopia, con Carolina che invece non avrà voglia di far parte della medicina interna.

Tutte le loro vite e i piani fino a quel momento ipotizzati però saranno stravolti dall'arrivo di un virus letale.

Tutti i medici saranno coinvolti loro malgrado a fronteggiare una difficile situazione sanitaria che vede la città di Milano come epicentro. Come si può vedere dal trailer trasmesso da Rai 1, la dottoressa Giordano sverrà e Lazzarini che si troverà con lei chiamerà subito i soccorsi per aiutarla.

Anticipazioni secondo episodio: il nuovo primario vuole smantellare il reparto

Le vicende della fiction tv ruoteranno attorno alla figura di Andrea Fanti. In base alle anticipazioni televisive del secondo episodio dal titolo "La guerra è finita", in clinica giungeranno due nuovi medici: la infettivologa Cecilia Tedeschi e l'internista Damiano Cesconi.

Non saranno le sole uniche novità, in quanto ci sarà pure il nuovo primario che si presenterà immediatamente con il chiaro obiettivo di smantellare l'intero reparto. Andrea non resterà inerme e lotterà pure per i suoi colleghi. A proposito Fanti si troverà combattuto tra i sentimenti verso l'ex moglie Agnese e l'ex fidanzata Giulia Giordano.

Secondo quanto è indicato nel trailer ufficiale di Doc, ci sarà una famosa frase di Giacomo Poretti del trio di Aldo, Giovanni e Giacomo che dirà: "adesso dobbiamo tornare ad occuparci delle persone a cui teniamo".

Il cast della seconda stagione

Protagonisti principali della serie tv campione d'ascolti sono l'attore Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, la sua ex moglie Agnese Tiberi, interpretata da Sara Lazzaro e Giulia Giordano da Matilde Gioli.

Tra i riconfermati Riccardo Bonvegna (Pierpaolo Spollon), Elisa Russo (Simona Tabasco), Alba Patrizi (Silvia Mazzieri) e Gabriel Kidane (Alberto Malanchino). Su Rai 1 vedremo inoltre Teresa Maraldi (Elisa D'Eusanio), Carolina Fanti (Beatrice Grannò), Lorenzo Lazzarini (Gianmarco Saurino) ed Enrico Sandri (Giovanni Scifoni). Infine tra i nuovi volti del cast ci saranno quelli dell'attrice Giusy Buscemi nei panni di Lucia Ferrari, dell'infettivologa Cecilia Tedeschi (Alice Arcuri) e del medico Damiano Cesconi, interpretato da Marco Rossetti.