Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Love is in the air nelle puntate in onda settimana questa su Canale 5, da martedì 11 a venerdì 14 gennaio, Aydan vuole screditare Eda per adottare Kiraz. Allo stesso tempo, Ayfer dovrà avere una negativa testimonianza su Serkan se vorrà avere la piccola in affidamento. Intanto, Bolat dal momento in cui avrà saputo di essere padre della piccola vorrà fare il genitore a tutti gli effetti anche se non sarà facile recuperare il tempo perso.

Successivamente, il giudice che dovrà occuparsi dell'affido di Kiraz deciderà di lasciare la piccola ai suoi genitori a patto che Eda e Serkan vivano sotto lo stesso tetto.

Aydan ha deciso di adottare Kiraz

Nelle puntate in onda questa settimana su Canale 5, Ayfer e Melek andranno dall'avvocato e scopriranno che per poter adottare Kiraz hanno bisogno di una testimonianza negativa sul conto di Serkan.

Nel mentre, anche Aydan scoprirà cosa doveva fare per avere l'affidamento della figlia di Bolat ed Eda. In particolare, la donna dovrà fare in modo di screditare Eda per andare fino in fondo all'adozione di Kiraz.

Invece, per Melek e Ayfer la cosa sará più complicata, in quanto per loro Serkan è un uomo che incute timore a tutti e trovare una persona sprovveduta non sarà impresa facile.

Nel frattempo, Serkan vorrà fare il padre a tutti gli effetti, anche se sarà difficile recuperare gli anni persi con la piccola.

Poco dopo, Bolat, la figlia ed Eda andranno a cena con Piril, Engin e Can. In questa circostanza, i bambini parleranno delle differenze che esistono tra le loro famiglie.

Il giudice deciderà che Eda e Serkan devono vivere nella stessa casa

Successivamente, Can dirà a Kiraz che il padre potrebbe abbandonarla non vivendo a casa con loro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Proprio per questo motivo, la bimba farà pressioni alla madre e alla fine Eda si convincerà a dormire a casa del Bolat. In questa circostanza, la donna scoprirà la stanza in cui Serkan ha conservato tutti i ricordi della loro relazione.

Poco dopo, Serkan sarà molto geloso del rapporto di sua figlia con Burak e per questo l'architetto deciderà di provocare quest'ultimo mettendosi a pescare anche lui sul molo.

Eda nel mentre, scoprirà che Aydan vorrà screditare e dimostrare che lei non è adatta a fare la madre. Nel frattempo, Serkan verrá a sapere che anche Ayfer sta facendo la stessa cosa per evitare che Kiraz venga affidata a lui.

Alla fine però, la giudice che si occupa del caso deciderà che per il bene di Kiraz, Serkan ed Eda devono vivere nella stessa casa.