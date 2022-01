Doc Nelle tue mani tornerà in prima serata su Rai 1 il prossimo giovedì 20 gennaio.

Nel secondo appuntamento stagionale Luca Fanti cercherà di riprendersi il suo ruolo di primario del reparto di medicina interna. Tutto per non veder sgretolata la sua squadra. Dovrà però sostenere dei test senza possibilità di fallire. Ne varrà la pena? Carolina invece, sarà sempre più attratta da Riccardo e non riuscirà a nascondere la sua gelosia.

Doc deve superare dei test nella puntata del 20 gennaio

La seconda stagione di Doc- nelle tue mani tratta tra i vari temi anche quello della pandemia.

Nel corso della prima puntata andata in onda la scorsa settimana, i telespettatori hanno cominciato a intuire come gli sceneggiatori abbiano cercato di focalizzare l'attenzione sulle conseguenze che il Covid ha avuto sui medici del reparto.

Andrea Fanti, per tutti Doc, ha cercato di tenere unita la sua squadra. Un impresa non da poco, visto che con l'arrivo di Cecilia Tedeschi, i piani alti dell'ospedale sembrano voler smantellare il reparto di medicina interna, tanto caro a Doc.

Nel primo dei due episodi in onda il 20 gennaio, il pubblico vedrà Andrea Fanti cercare di fare il possibile per salvare il suo reparto. È per questo che il personaggio interpretato da Luca Argentero, deciderà di riottenere il suo posto da primario.

Non sarà facile per lui, visto che dovrà sostenere dei test. Se fallirà, però, Andrea non potrà più fare il medico.

Doc a un bivio, Carolina innamorata di Riccardo

Sempre nel primo episodio in onda il 20 gennaio intitolato 'Sfide', il pubblico vedrà Carolina, la figlia di Agnese e Andrea, sempre più presa da Riccardo. I due giovani, durante il periodo della pandemia, hanno stretto un forte legame di amicizia, ma la figlia di Fanti vorrà qualcosa di più.

Gabriel intanto, comincerà a stare male, mentre Elisa starà frequentando una persona che, a quanto sembra, avrà qualcosa da nascondere.

Nel secondo episodio della serata, intitolato 'Quello che sei', Andrea Fanti (Luca Argentero), si occuperà di una giovane promessa del tennis. Sarà in questo frangente che Fanti si chiederà se sia il caso di svestire i panni di Doc per ritornare a fare il primario.

Sembrerà a questo punto che Doc sia ad un bivio.

Carolina Fanti gelosa di Riccardo

In attesa di scoprire le prossime mosse del protagonista, Carolina sarà alquanto gelosa di Riccardo, visto che il ragazzo avrà una storia con Alba. Gabriel invece, non si presenterà all'appuntamento con la psicologa dell'ospedale. Enrico invece, durante i mesi della pandemia, avrà cominciato ad uscire con qualcuno. Con chi avrà una relazione? Per scoprirlo non resta che seguire il nuovo appuntamento con Doc-Nelle tue mani 2, in onda giovedì 20 gennaio su Rai 1 in prima serata.

La puntata sarà disponibile anche sul sito Rai play, dove si potranno recuperare anche gli episodi precedenti.