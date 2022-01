Continuano gli appuntamenti su Rai 1 con l'amata fiction Il Paradiso delle Signore. Le storie dei protagonisti si faranno sempre più avvincenti e complesse. Il 19 gennaio andrà in onda la puntata 88, sempre alle ore 15:55. Entrando nel dettaglio di ciò che accadrà, Veronica nutrirà sempre più dubbi nei confronti di Ezio. La donna, così, prenderà una decisione inaspettata, che la proterà a scoprire una verità nascosta. Proprio mentre sarà alla ricerca di una prova, Ezio la sorprenderà. Nel frattempo al Paradiso, Umberto cercherà di convincere Vittorio ad accettare l'accordo proposto dagli americani, che a primo impatto sembrerà essere vantaggioso.

Spoiler Il Paradiso delle Signore del 19 gennaio: Veronica colta in flagrante mentre fruga tra le cose di Ezio

Veronica riuscirà ad entrare in possesso delle chiavi dell'appartamento di Ezio. La donna sarà decisa a frugare tra le sue cose per togliersi alcuni dubbi e sospetti che da tempo nutre. La donna riuscirà a trovare una fotografica del passato che ritrae Ezio in compagnia di Moreau. Il diretto interessato però, coglierà Veronica in flagrante proprio mentre fruga tra le sue cose. Nel frattempo, Conti si ritroverà a meditare sulla piega che prenderà il Paradiso. Umberto infatti, vorrà convincere Vittorio ad accettare l'accordo con gli americani. Per Vittorio, l'affare sarà un'occasione da non farsi sfuggire per crescere a livello professionale.

L'uomo ascolterà il parare di tutti i suoi collaboratori e deciderà alla fine di accettare la proposta di Dante.

Trame Il Paradiso al 28 gennaio: Tina e Vittorio cedono alla passione

Al Paradiso, una nuova coppia sembrerà avvicinarsi sempre di più. Le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 24 al 28 gennaio, svelano infatti che tra Amato e Conti scoppierà la passione.

Tina però, perderà il suo foulard proprio sotto il letto di Vittorio. Agnese non vedrà di buon occhio l'avvicinamento tra la figlia e Conti, tanto che deciderà di intromettersi tra i due, nonostante Armando gli sconsigli di farlo. La donna deciderà di mettersi in contatto con Sandro, ex di Tina. Sarà così che Sandro e Tina si ritroveranno dopo tanto tempo ad avere un faccia a faccia.

Anche Dante e Beatrice saranno sempre più vicini. Romagnoli farà una confidenza molto personale alla donna. Casualmente, Gemma si ritroverà ad ascoltare una conversazione tra Veronica e Gloria, scoprendo così delle grosse verità. La donna, vedendo la madre in uno stato di sofferenza, deciderà di scrivere una lettera da inviare a Gloria. Adelaide si dovrà invece preparare ad affrontare l'interrogatorio sul caso Ravasi, ma si ritroverà a fare una scelta totalmente inaspettata.