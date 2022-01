Nella prima serata di oggi, lunedì 17 gennaio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Alla conduzione, il pubblico ritroverà Alfonso Signorini, supportato in studio dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Una puntata che promette di regalare forti emozioni al pubblico, anche grazie a due sorprese previste nel corso della diretta: la prima verrà fatta a Katia Ricciarelli mentre la seconda avrà come protagonista Kabir Bedi.

'Sandokan' riceverà la visita della moglie

A fornire delle anticipazioni è stata Federica Panicucci durante la puntata odierna di Mattino Cinque.

La conduttrice, infatti, ha fatto sapere che durante la diretta Katia Ricciarelli verrà festeggiata sia dentro che fuori la casa: allo scoccare della mezzanotte (quando, cioè, entreremo nel 18 di gennaio), la cantante lirica festeggerà il suo compleanno. Proprio per questo motivo la soprano riceverà un regalo speciale da Pupi Avati, tra i registi più importanti del cinema italiano.

Nel corso della puntata, poi, anche Kabir Bedi riceverà una sorpresa che sarà senza dubbio molto gradita. 'Sandokan', infatti, negli scorsi giorni ha festeggiato il suo compleanno e per questo motivo il Grande Fratello ha scelto di fargli incontrare sua moglie. Una serata dalle emozioni forti, dunque, quella per Kabir, che è anche in nomination insieme a Federica Calemme e alla coppia Giacomo Urtis e Valeria Marini.

Nel corso della diretta si conoscerà il loro destino, pur essendo un televoto che non porterà ad alcuna eliminazione.

Indiscrezioni: nel corso della puntata probabile spazio alla scontro tra Sonia Bruganelli e Nathaly

Nel corso della lunga diretta, poi, il conduttore avrà sicuramente occasione per discutere di alcune delle dinamiche accese in questi ultimi giorni.

In primis vi sarà tempo di approfondire la relazione tra Alessandro Basciano e Sophie: i due, dopo un breve periodo di avvicinamento, sembrano essere arrivati già ai ferri corti e, nelle scorse ore, sono stati protagonisti di un forte scontro.

Ma nella diretta si analizzeranno, probabilmente, anche i primi giorni da concorrente di Delia Duran, moglie di Alex Belli, che nelle scorse ore non ha risparmiato frecciatine a Soleil, sua 'acerrima nemica'.

Ma tra gli scontri che più hanno fatto parlare in queste ultime ore vi è sicuramente quello tra Nathaly Caldonazzo e Sonia Bruganelli, opinionista del programma dopo che, quest'ultima, ha messo in discussione l'importanza della carriera della concorrente. Caldonazzo in settimana ha risposto (indirettamente) a Bruganelli, sottolineando la volontà di voler trovare anche lei un uomo che la porti in giro con "l'aereo privato". Probabilmente le due potrebbero dare vita a un incontro chiarificatore.