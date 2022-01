Su Rai 1 non si fermano gli appuntamenti con la serie televisiva Il Paradiso delle Signore, arrivata alla sesta stagione. Le trame delle prossime puntate, in onda dal 24 al 28 gennaio, si riveleranno sempre più intriganti. Nel dettaglio i telespettatori potranno assistere all'avvicinamento tra Vittorio e Tina. I due vivranno dei momenti passionali e Conti sembrerà aver dimenticato definitivamente Marta. Per Il Paradiso arriverà anche una proposta di collaborazione con gli americani e a occuparsi della questione saranno Beatrice e Umberto. Purtroppo, però, l'accordo non si rivelerà così proficuo a causa di una clausola.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 24 al 28 gennaio: Agnese vuole intromettersi tra Tina e Vittorio

Nel corso delle puntate de Il Paradiso delle Signore, Tina e Vittorio verranno sorpresi da Roberto durante un momento intimo. Conti, però, gli dirà che tra loro c'è stato solo un bacio. Agnese non vedrà di buon occhio l'avvicinamento tra la figlia e Conti e deciderà di intromettersi nella questione. Anche tra Dante e Beatrice sembrerà esserci molta più sintonia, i due si ritroveranno infatti a collaborare, avvicinandosi giorno dopo giorno. Dante, inoltre, confesserà a Beatrice un dettaglio molto provato della sua vita.

Salvo sembrerà essere sempre più interessato all'acquisto della casa dove vive Irene.

Gemma ascolterà di nascosto una discussione che intercorrerà tra Gloria e Veronica. Umberto si renderà conto della presenza di una clausola nel contratto con gli americani che va a sfavore de Il Paradiso e per tale ragione ci sarà una discussione accesa tra Umberto, Dante e Vittorio. Flavia non riuscirà ad accettare la relazione tra Ludovica e Marcello e inizierà a tramare un piano per cercare di allontanare i due.

Nel frattempo Agnese deciderà di mettersi in contatto con Sandro, con l'intenzione di allontanare Tina da Vittorio.

Spoiler Il Paradiso delle Signore al 28 gennaio: faccia a faccia tra Tina e Sandro

Salvo sarà ancora restio nel rivelare ad Anna il suo intento di acquistare la casa di Irene. Per Adelaide crescerà sempre di più la tensione per via del caso Ravasi.

La donna, infatti, dovrà sostenere un interrogatorio, ma si ritroverà a prendere una decisione inattesa. Agnese riuscirà nel suo intento, tanto che Tina e Sandro si ritroveranno dopo tanto tempo e avranno un confronto faccia a faccia. Gemma sarà sempre più triste per la madre, in quanto la vedrà in una situazione di totale sofferenza. Inaspettatamente deciderà di inviare una lettera a Gloria per cercare di risolvere la situazione e sollevare il morale alla madre.