Aldo Montano assente in studio al GF Vip. Il 10 gennaio, il campione olimpico non era presente nel parterre degli ex concorrenti di questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Un'assenza che non è passata inosservata agli occhi dei vari spettatori che hanno avuto modo di seguire la lunga diretta del reality show, i quali si sono chiesti come mai Aldo non fosse presente in trasmissione. A fare un po' di chiarezza su questa sua assenza in studio, ci ha pensato lo stesso Montano attraverso il suo profilo Instagram.

Aldo Montano assente in studio al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip trasmessa il. 10 gennaio in prime time sulla rete ammiraglia del Biscione, nel parterre degli ex concorrenti che sono stati già eliminati dal gioco non era presente Aldo Montano, uno dei concorrenti più amati e seguiti di questa sesta edizione.

Qualche settimana fa, il campione olimpico scelse per sua volontà di abbandonare il gioco e di non accettare il prolungamento fino al prossimo 14 marzo, per poter tornare di nuovo dalla sua famiglia.

In queste settimane post addio al reality show, Aldo ha sempre presenziato alle puntate serali del programma ma il. 10 gennaio non era nel parterre dei concorrenti che sono stati fatti fuori dal gioco.

La verità di Aldo Montano sul perché non fosse da Signorini al GF Vip

L'assenza di Aldo Montano non è passata inosservata e in tanti si sono chiesti come mai non fosse presente al GF Vip.

A fare un po' di chiarezza e a svelare la verità su cosa sia successo è stato proprio Aldo Montano che, sul suo profilo Instagram, ha scelto di raccontare ai fan il motivo per il quale non era presente in studio da Alfonso Signorini, per commentare le vicende dei suoi compagni di gioco.

Il campione olimpico ha specificato di essere in quarantena, in isolamento, dato che sua moglie Olga è risultata positiva al Covid-19.

'Sono in quarantena', rivela Aldo Montano sui social

"Speravo di stare insieme stasera e invece no. Mia moglie ha il Covid e quindi io sono separato da lei e devo rispettare i 10 giorni di quarantena, sperando che non arrivi anche a me", ha dichiarato Montano sui social ammettendo di essere dispiaciuto del fatto di non essere in studio al GF Vip.

Di conseguenza, quindi, Aldo Montano non sarà presente neppure nelle prossime puntate del GF Vip, tra cui quella prevista per venerdì 14 gennaio in prime time su Canale 5.

In attesa del ritorno di Aldo in studio da Signorini, i colpi di scena non mancano e durante l'ultima puntata serale, Soleil Sorge ha perso lo scettro di preferita del pubblico da casa, che ha incoronato Nathaly Caldonazzo a furor di popolo.