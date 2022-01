Il 2022 potrebbe portare una grossa novità nella vita di Fabio Colloricchio. L'ex tronista di Uomini e donne, infatti, potrebbe diventare presto padre. Secondo le indiscrezioni trapelate durante la trasmissione spagnola Socialité, che va in onda su Telecinco, la compagna Violeta Mangrinan sarebbe incinta di qualche settimana. I due non avrebbero ancora dato la notizia in maniera ufficiale, in quanto sarebbe ancora troppo presto per raccontarlo. L'ex tronista di Uomini e Donne, se la notizia fosse confermata, dovrebbe prepararsi a un grosso cambiamento nella sua vita.

Fabio e Violeta presto genitori?

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan potrebbero presto diventare genitori: questa è la notizia di gossip che sta facendo il giro del web nelle ultime ore. A lanciarla è stata una trasmissione spagnola, d'altra parte la coppia si è conosciuta proprio durante la versione iberica dell'Isola dei Famosi e lì è nata la loro storia d'amore. Sotto l'occhio attento delle telecamere di Supervivientes, l'ex tronista di Uomini e Donne e l'influencer non hanno nemmeno posto alcun limite alla loro passione, arrivando ad avere rapporti intimi.

In ogni caso, pare proprio che la passione scoppiata sotto le palme dell'isola deserta non si sia ancora spenta e la coppia a oggi sembra più innamorata che mai.

I due sono così uniti che avrebbero deciso di allargare la famiglia. "Lei è incinta di qualche settimana" è stato detto a Socialité, ma per dare la notizia ufficialmente Violeta vorrebbe attendere un po' di tempo.

Le esperienze televisive dell'ex tronista e dell'influencer

Fabio, 32 anni il prossimo maggio, si è trasferito a Madrid per amore di Violeta, ma in Italia si è fatto conoscere per la sua partecipazione a Uomini e Donne.

Prima è stato corteggiatore di Teresa Cilia, poi tronista. Scelse Nicole Mazzocato, con la quale ha fatto coppia fino al 2019. La fine della storia è stata alquanto tormentata: Nicole arrivò a querelare l'ex fidanzato per delle affermazioni che quest'ultimo fece sul suo conto proprio a Supervivientes, dove ha incontrato la compagna.

Anche Violeta, 26 anni, si è fatta conoscere in Spagna per la partecipazione a Mujeres y hombres y viceversa (la versione spagnola di Uomini e Donne, ndr), prima come corteggiatrice e poi come tronista: il suo percorso finì senza una scelta. Nel programma dove si è innamorata di Fabio, Mangrinan lasciò in diretta il fidanzato di allora per dare sfogo ai suoi sentimenti. L'influencer spagnola darà ai follower la comunicazione della sua gravidanza dopo questi rumor? Di certo i primi mesi per una donna in dolce attesa sono sempre i più delicati e forse Violeta vuole vivere nel riserbo questo momento con la vicinanza di Fabio.