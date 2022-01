La regia del GF Vip 6 è intervenuta subito dopo la puntata serale di ieri 14 gennaio per rimproverare Soleil Sorge, una delle concorrenti del programma di Canale 5. La serata di ieri è stata decisamente movimentata per l'ex protagonista di Uomini e donne che ha dovuto fare i conti con l'arrivo inaspettato di Delia Duran, moglie di Alex Belli come nuova concorrente ufficiale.

Dopo la diretta, Soleil si è sfogata con Kabir: i due hanno cominciato a parlare inglese e la regia è subito intervenuta.

Soleil Sorge affronta l'arrivo di Delia al GF Vip

Nel dettaglio, la serata di ieri è stata decisamente ricca di colpi di scena per Soleil Sorge che ha affrontato l'arrivo in casa di Delia Duran, moglie di Alex Belli, la quale è entrata ufficialmente come concorrente pronta a mettersi in gioco.

Fin dal primo momento in cui ha varcato la soglia della porta rossa del GF Vip, Delia ha puntato il dito contro la sua rivale Soleil Sorge e c'è da scommettere che tra le due non mancheranno i colpi di scena neppure nel corso delle prossime giornate che si ritroveranno a vivere insieme nella casa di Cinecittà.

Intanto, subito dopo la puntata di ieri sera, Soleil Sorge ha dovuto fare i conti con un rimprovero da parte della regia del GF Vip.

La regia del GF Vip rimprovera Soleil dopo la puntata serale

Solei, infatti, stava parlando con Kabir di quello che le era successo nel corso della puntata serale trasmessa su Canale 5. A un certo punto, però, i due concorrenti hanno cominciato a parlare in inglese.

Immediata la reazione degli autori che in quel momento si trovavano in regia, i quali sono subito intervenuti, bacchettando Soleil Sorge.

"Soleil ti ricordo che siamo in Italia", ha esclamato la voce dalla regia del GF Vip, bacchettando così l'ex protagonista di Uomini e donne che stava parlando in lingua inglese, rendendo così "incomprensibile" il suo discorso alla maggior parte degli spettatori che in quel momento stavano seguendo il reality show.

Lacrime per Soleil Sorge dopo la diretta del GF Vip

Dopo aver fatto i conti con la sgridata da parte degli autori del reality show, ecco che Soleil ha subito corretto il tiro ed è tornata a parlare in italiano con Kabir, commentando i fatti salienti della serata appena trascorsa.

La convivenza tra Soleil e Delia nella casa del GF Vip si preannuncia particolarmente scoppiettante e, ieri sera, al termine della diretta televisiva su Canale 5, la Sorge ha avuto il primo momento di crollo.

Soleil è scoppiata in lacrime e, sfogandosi con Davide Silvestri, ha ammesso di cominciare ad essere stufa di questa situazione che la vede protagonista.