Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6. Il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda il 3 gennaio 2022, con la prima puntata del nuovo anno. Settimana dopo settimana le dinamiche di questa lunghissima sesta edizione entrano sempre più nel vivo e tanti saranno gli argomenti al centro di questa nuova diretta in onda su Canale 5. Occhi puntati, però, anche sull'assenza di Sonia Bruganelli che questa settimana verrà sostituita da un'ex fidanzata di suo marito Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli assente: anticipazioni GF Vip del 3 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni sul GF Vip di questo lunedì 3 gennaio 2022, rivelano che in studio non ci sarà l'opinionista Sonia Bruganelli.

La moglie di Bonolis, infatti, questa settimana non presenzierà alla trasmissione perché si trova in vacanza.

Come testimoniato sui profili social della stessa opinionista, in questi giorni si trova a Dubai assieme alla sua famiglia, dove trascorrerà ancora diverse giornate.

Per questo motivo, Sonia non potrà presenziare alla prossima puntata del GF Vip ma, Alfonso Signorini, ha scelto di non aspettarla.

Alfonso Signorini sostituisce Sonia Bruganelli: ecco chi ci sarà al GF Vip del 3 gennaio

Sebbene l'assenza di Sonia durerà soltanto una settimana, Signorini ha comunque deciso di sostituirla e così questo lunedì 3 gennaio, al posto della Bruganelli ci sarà Laura Freddi.

La showgirl e conduttrice in passato è stata una delle protagoniste della prima edizione del reality show Mediaset ma, soprattutto, è una ex fidanzata di Paolo Bonolis, col quale ha vissuto un'intensa storia d'amore ai tempi in cui il conduttore conduceva la trasmissione per bambini, "Bim Bum Bam".

E poi, ancora, le anticipazioni sulla nuova puntata del GF Vip di lunedì 3 gennaio rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo di un nuovo concorrente.

Nuovo ingresso e nuovi baci al Grande Fratello Vip: anticipazioni 3 gennaio

Questa settimana, a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà ci sarà l'attore Kabir Bedi, noto al pubblico per il suo ruolo di Sandokan nell'omonima fiction televisiva trasmessa con successo negli anni '70-'80.

Occhi puntati anche sul racconto delle dinamiche di questa ultima settimana, dato che nella notte di Capodanno ci sono stati degli episodi particolarmente piccanti.

Tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è scattato il primo bacio che sancisce ufficialmente il loro amore all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Un momento particolarmente passionale e romantico per i due giovani gieffini che si sono lasciati andare a questo primo momento di intimità e complicità.