Katia Ricciarelli si ritrova al centro dell'attenzione al Grande Fratello Vip e, in queste ultime ore, è stata protagonista di accesi scontri che l'hanno vista sul piede di guerra con la principessina Lulù. Tra le due sono volate parole grosse e, dopo gli scontri, la cantante lirica ha chiesto a più riprese di poter parlare con Alfonso Signorini per mettere la parola fine alla sua esperienza nella casa del GF Vip.

A quanto pare, questo incontro sarebbe avvenuto in confessionale, così come ha lasciato intendere la stessa Katia.

Katia e Lulù ai ferri corti nella casa del GF Vip

Durante le ultime ore trascorse al GF Vip, Katia si è scontrata a muso duro con Lulù. Quest'ultima ha prontamente replicato, ricordandole che non è la padrona di casa del programma e che dovrebbe ridimensionarsi.

Lucrezia dunque per la prima volta ha risposto per le rime alla cantante lirica, la quale ad un certo punto si è lasciata andare anche ad una frase che è stata considerata razzista e offensiva.

"Torna a studiare nel tuo paese", ha sbottato Katia contro la giovane Selassié che non l'ha presa bene ed è tornata indietro per affrontarla nuovamente faccia a faccia in cucina.

Katia svela di voler abbandonare il gioco

A distanza di qualche ora da questo avvenimento, Katia ha chiesto un confronto con Alfonso Signorini per mettere la parola fine al suo percorso nella casa del GF Vip.

La cantante lirica ha detto di voler parlare col conduttore che l'ha fortemente voluta nel cast di questa sesta edizione del Reality Show per stabilire la data della sua uscita. Katia ha poi aggiunto di voler andare a casa con le sue gambe e non per le nomination di "quattro fessi", rivelando quindi di non voler passare dal televoto per abbandonare il gioco, preferendo farlo di sua spontanea volontà.

In queste ultime ore, Ricciarelli ha lasciato intende agli altri concorrenti del GF Vip di aver avuto un colloquio con Signorini nel confessionale della casa.

Katia avrebbe parlato con Signorini nel confessionale del GF Vip

Parlando con Soleil Sorge, Katia ha svelato di essersi confrontata con Alfonso e di averlo messo al corrente dei fatti, ma la regia del programma poco dopo ha staccato l'inquadratura.

Nella mattinata del 5 gennaio, invece, Katia si è sfogata con Manila Nazzaro e, pur non facendo chiaramente il nome di Alfonso Signorini, ha fatto capire che ci sarebbe stato un colloquio nel confessionale del GF Vip.

"È stato molto carino con me. Dice tu stai con i tuoi, più adulti, più intelligenti", ha rivelato Katia a Manila, prima che quest'ultima cambiasse argomento.