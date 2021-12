Quando manca meno di una settimana al giorno in cui era prevista la finalissima del GF Vip 6, i concorrenti non sono ancora stati informati del sostanziale prolungamento che ha deciso la rete. Al termine della puntata del 6 dicembre, molti vipponi si sono interrogati sul perché Alfonso Signorini non abbia ancora ufficializzato l'allungamento del reality: tra chi intende abbandonare il gioco, spiccano "veterani" come Aldo Montano, Gianmaria Antinolfi, Davide Silvestri e forse Soleil Sorge.

Il futuro di alcuni inquilini del GF Vip 6

La sesta edizione del GF Vip non finirà lunedì 13 dicembre come inizialmente previsto, ma questo gli abitanti della casa più spiata d'Italia non lo sanno ancora.

Visto che dovrebbe mancare una sola settimana alla conclusione del programma, però, i vipponi hanno intuito che Mediaset ha deciso di prolungarlo ma non immaginano fino a quando.

Sentendo Alfonso Signorini accennare ad un albero di Natale da fare nei prossimi giorni, molti concorrenti hanno cominciato a fantasticare sul futuro, in particolare su quante puntate siano state aggiunte a quelle previste prima del debutto.

Avendo captato un annuncio importante che il presentatore farà a breve, la maggior parte degli inquilini si sono esposti per anticipare la decisione che saranno chiamati a prendere tra pochissimo, ovvero se rimanere in gioco oppure ritirarsi non accettando l'allungamento del reality-show.

Le perplessità di Soleil e il supporto di Valeria al GF Vip

Uno dei concorrenti che si è già esposto parecchie volte sulla decisione che prenderà il 13 dicembre, è Aldo Montano. Anche al termine della puntata di lunedì scorso, infatti, lo sportivo ha precisato che non continuerà l'avventura nonostante la moglie Olga l'abbia spronato nel video messaggio che gli è stato recapitato ieri.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A Gianmaria che gli ha chiesto se intende ancora lasciare la casa la prossima settimana, lo schermidore ha risposto: "Non rimarrei oltre la data prestabilita. Ho già pronto lo smoking come se ci fosse la finale".

Anche Antinolfi si è accodato al pensiero dell'amico dicendosi pronto ad abbandonare il programma soprattutto nel rispetto di alcuni impegni di lavoro che ha a gennaio.

Un po' a sorpresa, pure Soleil si è detta vicina all'addio. Chiacchierando con Valeria sul suo futuro tra le mura di Cinecittà, Sorge ha detto: "Ci tengono sulle spine fino all'ultimo, per cui non so se resterò. Ci devo pensare".

"Sono stanca, distrutta, stressata e affaticata. Prima ero sicura di non restare, ora vediamo", ha chiosato l'influencer prima che Marini le suggerisse di non mollare perché secondo lei ha ottime chance di vincere questa edizione del GF Vip.

Le richieste agli autori del GF Vip

Anche Francesca è rimasta colpita dal silenzio di Alfonso Signorini sul futuro della sesta edizione del GF Vip, tant'è che dopo la puntata ha raggiunto Davide e gli ha detto: "Mi sta venendo l'ansia.

Il 13 si avvicina e noi non sappiamo nulla".

"Andiamo in confessionale a chiedere", ha suggerito Cipriani trovando il supporto anche di Carmen Russo.

Anche se manca ancora l'ufficialità, i concorrenti del reality-show hanno capito che il programma è stato allungato e che presto saranno chiamati a fare una scelta importante: rimanere in casa finché il pubblico vorrà oppure abbandonare e tornare alla vita di sempre.

Silvestri si è esposto dicendo che sicuramente loro "reclusi" sono gli unici a non conoscere ancora la nuova data della finale, ed ha ragione: da settimane, infatti, i telespettatori sono stati informati del fatto che il reality Mediaset finirà il 14 marzo 2022, ben tre mesi dopo rispetto a quanto previsto prima del debutto su Canale 5.