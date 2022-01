La storia d'amore tra Alex Belli e Delia Duran potrebbe essere arrivata al capolinea. Nella 36ª puntata del GFVip, i due hanno avuto un acceso confronto, conseguenza dell’atteggiamento che l’attore ha avuto con Soleil Sorge mentre si trovava in gara al Reality Show.

Il giorno seguente la discussione avvenuta con Delia, l'attore 38enne ha deciso di scrivere un duro sfogo su Twitter.

L’accaduto di venerdì sera

Da quando Alex si è avvicinato a Soleil nella casa del GFVip, il suo rapporto con Delia è andato in crisi.

Nella 36ª puntata del reality show, venerdì 21 gennaio, i due coniugi hanno avuto un confronto-scontro.

Mentre l’attore ha cercato di far ragionare Delia Duran, quest’ultima ha ammesso di essere confusa. Successivamente Alex ha avuto un confronto anche con Soleil: per l’ennesima volta, i due ex coinquilini hanno dimostrato di avere un ottimo feeling.

Il tweet di Alex Belli: 'Ti lascio camminare da sola'

In seguito a quanto accaduto in puntata, Alex Belli ha deciso di prendere la parola sui social in merito alla propria relazione. Su Twitter, nel corso del pomeriggio di questo sabato, l’attore ha pubblicato un messaggio molto eloquente, esordendo: “Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me”. Inserendo anche un emoticon con un cuore spezzato.

Poi ha aggiunto: "So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo.

E sono completamente stupito del tue parole". Poi ha concluso: “Mi sottraggo e ti lascio camminare da sola”.

Lo sfogo di Delia Duran con Sophie Codegoni

Delia Duran essendo “reclusa” nella casa di Cinecittà è ovviamente allo scuro di quanto sta accadendo all’esterno del reality show. Dunque, la modella sudamericana non sa ancora del tweet di Alex.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tuttavia, non è escluso che nella puntata di lunedì 24 gennaio, Alfonso Signorini decida di mettere al corrente la gieffina di quanto scritto da parte di Belli sui social.

Nel frattempo, nelle ore successive alla puntata di venerdì, Delia ha avuto un duro sfogo su quanto accaduto, in particolare parlando con la coinquilina Sophie Codegoni, la modella ha confidato di non riuscire a lasciare Alex per vari motivi.

A quanto pare la modella avrebbe tutti i suoi effetti personali a casa di Belli. Ma non solo, attualmente sua mamma si troverebbe nell’appartamento di Alex. Inoltre ha anche affermato: "Lo amo ancora".