Venerdì 14 gennaio, su Canale 5, è andata in onda la 34^ puntata del GFVip. Dopo avere effettuato il periodo di quarantena, si è unita ai "vipponi" Delia Duran (compagna di Alex Belli), diventata una nuova concorrente di questa sesta edizione del reality.

La modella sudamericana ha avuto immediatamente un confronto con Soleil Sorge, invitandola ad ammettere cos'è accaduto sotto le lenzuola con Alex quando l'uomo era dentro la casa.

Il confronto

La compagna di Alex Belli ha precisato di essere arrivata al GFVip non per mettere zizzania. Tuttavia, è stato inevitabile un primo confronto-scontro con Soleil Sorge.

Nel dettaglio, la modella sudamericana ha voluto sentire la versione della 27enne su cosa sia realmente accaduto sotto le lenzuola con Alex quando l'uomo era nella casa.

Delia ha chiesto a Soleil se il loro rapporto sia stato realmente limpido, poi ha domandato se anche sotto le coperte i due "vipponi" siano stati puri come hanno sempre dichiarato. Come un fiume in piena Duran ha chiesto chiarezza a Sorge: "Sei coerente? Allora racconta quello che avete fatto". La moglie di Belli ha spiegato di essere a conoscenza della verità, in quanto Alex avrebbe confessato tutto.

'Sei andata oltre'

Il confronto è proseguito con toni accesi. Delia ha fatto notare a Soleil che sapeva benissimo lo status sentimentale di Belli, quindi non doveva permettersi: "Sei andata oltre con mio marito".

A quel punto Duran ha ribadito di essere a conoscenza di quanto accaduto sotto le lenzuola tra Alex e Soleil: "Ci sono state delle cose intime".

Messa alle strette dalla nuova coinquilina, Sorge non ha potuto fare altro che ammettere: "C'è stato un momento di sbandamento". Tuttavia l'influencer italo-americana ha sostenuto di non avere mai avuto l'intenzione di mancare di rispetto alla "rivale" in amore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lo scontro è proseguito con l'intervento dallo studio di Alex Belli. L'attore ed ex gieffino ha invitato la moglie e l'ex coinquilina a trovare un punto d'incontro. Prima di concludere la discussione, però, Soleil si è chiesta perché i due coniugi non abbiano risolto la loro situazione lontano dai riflettori nel corso di queste settimane.

Lo sfogo di Duran

Nel post-puntata Delia Duran si è confrontata con alcune delle nuove compagne d'avventura. Nel dettaglio, la moglie di Belli ha spiegato a Miriana Trevisan di essersi pentita per avere perdonato suo marito immediatamente dopo l'uscita dal Reality Show. Delia non crede che tra Alex e Soleil si sia trattata solo di un'amicizia. Sebbene la modella abbia confidato che tra lei e l'attore c'è sempre stato un rapporto libero, al tempo stesso ha spiegato di avere sempre portato rispetto al suo uomo.

Secondo Manila Nazzaro, Delia dovrebbe deporre l'ascia di guerra nei confronti di Soleil. Affermazioni alle quali Duran ha replicato: "Io sono qui per me, non per lei".