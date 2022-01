Katia Ricciarelli protagonista insieme alla sua 'figlioccia' Soleil Sorge di alcune pesanti frecciatine che in queste ultime ore ha lanciato contro Gianmaria Antinolfi nella casa del GF Vip. La cantante lirica, infatti, si è ritrovata a discutere del comportamento di Antinolfi e lo ha fatto chiedendo espressamente a Soleil, che un tempo è stata fidanzata con Gianmaria, come abbia fatto ad avere una relazione con lui.

Gianmaria sfortunato in amore nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, il percorso di Gianmaria all'interno della casa del GF Vip è stato molto tormentato e discusso.

Dopo aver lasciato la sua ragazza, ha cominciato una relazione con Sophie Codegoni ma, tra i due, non è mai sbocciato il vero amore.

Successivamente, quando Sophie ha preso le distanze da Gianmaria, ecco che si è avvicinato a Federica, una delle ultime arrivate nella casa del GF Vip.

Anche in questo caso, però, non è sbocciato il sentimento e dopo una serie di baci appassionanti, Federica ha ammesso di pensare ad un'altra persona che la sta aspettando fuori dalla casa.

Insomma Gianmaria, pur essendo entrato con la fama di "playboy" e seduttore, non è riuscito a trovare la sua anima gemella in questo GF Vip.

Katia Ricciarelli e la frecciatina rivolta contro Gianmaria Antinolfi al GF Vip

Immediata la reazione di Katia che, in queste ore, non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo nei confronti di Antinolfi ed ha tirato in ballo anche Soleil Sorge che, proprio con Gianmaria, ha avuto una relazione in passato.

"Aveva una faccia del tutto fuori dall'intelligenza", ha sentenziato Katia parlando di Gianmaria.

"Ma quella è proprio la sua faccia!", ha ribattuto subito Soleil che non ha evitato così di lanciare una stoccata al vetriolo nei confronti di una persona che ha fatto comunque parte della sua vita per diverso tempo.

"E tu ne sai qualcosa, ma come hai fatto?

Volevi divertirti?", ha aggiunto ancora Katia che ha così chiesto a Soleil come abbia fatto a stare con una persona come Gianmaria.

'Ero annoiata', dichiara Soleil parlando della sua relazione con Gianmaria fuori dal GF Vip

Anche in questo caso, la risposta di Soleil Sorge non si è fatta attendere e non è stata per niente carina nei confronti di Gianmaria.

"Ero annoiata", ha ammesso Soleil Sorge confermando di fatto di essere stata con Gianmaria per divertimento ma di non averlo detto esplicitamente per non risultare volgare.

Insomma l'ennesima frecciatina rivolta contro Gianmaria: quale sarà la reazione dell'imprenditore quando scoprirà di questa conversazione tra Katia e Soleil? Lo scopriremo nelle prossime puntate serali di questo fortunato Grande Fratello Vip 6.