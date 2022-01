Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5 da lunedì 17 a sabato 22 gennaio Genoveva chiederà la grazia al Re, mentre Aurelio vedrà Miguel e Anabel in atteggiamenti intimi e non esiterà a fermarli.

Poco dopo, Felipe verrà a sapere che Genoveva potrebbe presto essere liberata e nessuno pagherà per la morte di Marcia. L'avvocato perderà la testa e aggredirà un funzionario di stato e per questo verrà arrestato.

Genoveva chiederà la grazia al Re

Genoveva dal carcere farà pubblicare sull’Adelantado un articolo che tesse le sue lodi come cittadina esemplare.

Nel mentre, Miguel chiederà ad Anabel di essere più attenta alla sua reputazione. Aurelio invece vedrà i due in atteggiamenti intimi e non esiterà a fermarli. Intanto, Jose Miguel e Alodia vorranno placare la curiosità di Rosina e Susana, che sospetteranno che i due abbiano una relazione.

Poco dopo, Felipe sarà furioso per l'articolo e per la richiesta di grazia di Genoveva presentata al Re, ma Mendez avvertirà l'avvocato che la donna potrebbe presto tornare in libertà. Nel mentre, Josè Miguel farà una scenata ad Alodia per strada e la giovane resterà di stucco. Poi però l'uomo dirà alla ragazza che è stata una scenata per convincere Susana e gli altri che tra di loro non c'è nessuna storia d'amore.

Felipe verrà arrestato

Successivamente, Anabel riceverà una lettera da Camino che starà avendo difficoltà ad avere l'eredità di Ildefonso. Proprio per questo motivo, la ragazza proporrà a Marcos che sia Miguel ad occuparsi del caso. Intanto, Rosina fraintenderà una conversazione tra Jose Miguel e Alodia e crederà che i due abbiano ucciso Bellita.

Intanto, Genoveva offrirà denaro all’arciprete Reguero, che dovrà aiutarla ad uscire di prigione facendo pressioni al Re.

Poco dopo, Antonito darà appuntamento a Natalia per chiarire le cose, ma al posto della donna si presenterà un uomo che mostrerà alcune foto che ritraggono il deputato in atteggiamenti intimi con Quesada.

A causa di ciò, il politico affronterà la donna e la accuserà di essere stata lei a sedurlo solo per poi ricattarlo, ma Natalia fingerà di non sapere nulla.

Nel frattempo, Felipe scoprirà che il giudice vorrà assolvere Salmeron e che nessuno pagherà per la morte di Marcia. A causa di ciò, Alvarez Hermoso perderà la testa e aggredirà un funzionario, finendo anche lui in carcere. Infine. Liberto e Mendez diranno a Ramon di chiedere aiuto a suo figlio per far scarcerare l'avvocato.