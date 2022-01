All'interno della casa del GF Vip non mancano le tensioni per quanto riguarda il tema legato alle faccende domestiche. In queste ultime ore, Katia Ricciarelli si è rifiutata di lavare i piatti che erano stati accumulati in lavandino sbottando contro i suoi compagni di gioco. Barù, invece, si è lamentato del fatto che in casa ci fosse troppa polvere ed ha ammesso di avere costantemente l'asma da quando è entrato all'interno della casa, lanciando una frecciatina ai suoi inquilini.

Katia sbotta e si rifiuta di lavare i piatti lasciati sporchi al GF Vip

Nel dettaglio, le polemiche e le tensioni per le faccende domestiche non mancano mai all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6.

In queste ultime ore, ad esempio, Katia Ricciarelli si è rifiutata di lavare i piatti, dopo che ha notato il fatto che chi aveva messo i piatti nel lavandino, non si era degnato di pulirli ed eliminare il riso che era avanzato.

Tale scena non è piaciuta per niente alla cantante lirica che, parlando con Alessandro Basciano, ha ammesso che non avrebbe lavato quei piatti.

'È disprezzo', sbotta Katia contro i suoi compagni del GF Vip

"Sempre gli stessi discorsi. È disprezzo per chi viene dopo. Io volevo lavarli, ma quando ho visto il riso fuori così, ho detto: no, non li lavo, perché a questo punto è disprezzo", ha sentenziato la cantante lirica che si è così rifiutata di lavare i piatti sebbene fosse il suo turno.

Questa volta, però, anche il giovane Alessandro, tra gli ultimi arrivati nella casa del GF Vip, si è schierato in difesa di Katia Ricciarelli, ammettendo che la cantante avesse ragione.

Ma non è finita qui, perché nel corso delle ultime ore anche anche Barù si è lamentato della sporcizia che c'è all'interno della casa del GF Vip.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha puntato l'accento sul fatto che, in casa, ci sarebbe fin troppa polvere accumulata, frutto della sporcizia e dell'incuranza degli altri concorrenti di questa sesta edizione, che sarebbero poco avvezzi alla pulizia e a tenere in ordine la casa.

Barù si lamenta della sporcizia nella casa del GF Vip: 'Fa schifo, è piena di polvere' - Video

E così, Barù non ha risparmiato delle stoccate al vetriolo mentre con l'aspirapolvere stava finendo di pulire l'abitazione di Cinecittà.

"Questa casa è piena di polvere, fa schifo. Io ho l'asma tutti i giorni e devo prendere antiallergici tutti i giorni", ha sbottato Barù lamentandosi della sporcizia.

Dopo i rimproveri del passato, la produzione del GF Vip interverrà di nuovo per far sì che i concorrenti si dedichino alla pulizia della casa? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate serali del reality show Mediaset.