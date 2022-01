La storia d'amore fra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié procede a gonfie vele. Negli ultimi giorni, infatti, la coppia ha parlato di sposarsi. Nelle ultime ore, il concorrente del GF Vip ha lasciato per qualche minuto la sedia a rotelle e, grazie all'aiuto di un deambulatore, si è alzato in piedi. Manuel ha fatto una fotografia accanto a Lulù e i due innamorati si sono baciati. La storia d'amore fra il nuotatore e la principessa, pertanto, continua a gonfie vele.

GF Vip: Manuel Bortuzzo usa il deambulatore e si alza in piedi

Manuel Bortuzzo è uno dei protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip e la sua storia ha appassionato milioni di italiani.

Il coraggio del nuotatore è stato apprezzato sia dal pubblico che lo sta seguendo da casa, sia dai coinquilini che stanno vivendo con lui. Nelle ultime ore, Bortuzzo ha usato il deambulatore per scambiarsi effusioni in piedi con la sua fidanzata. Infatti, Manuel ha abbandonato per qualche minuto la sedia a rotelle, per farsi fare qualche fotografia con Lucrezia. Non è la prima volta che il nuotatore si alza dalla sedia a rotelle per muovere qualche passo con l'aiuto del deambulatore.

GF Vip: Lucrezia e Manuel si baciano mentre Bortuzzo è in piedi

Lucrezia è sempre stata molto protettiva nei confronti di Manuel e non ha mai avuto paura per la condizione del suo fidanzato che, a causa di una sparatoria, è finito su una sedia a rotelle.

Il Grande Fratello ha dato a disposizione ai concorrenti del reality una macchina fotografica e, mentre Bortuzzo stava usando un deambulatore, una coinquilina ha colto l'occasione per fotografarlo con Lulù. La coppia si è abbracciata e baciata di fronte all'obiettivo.

GF Vip: la storia d'amore fra Manuel e Lucrezia

La storia d'amore fra Manuel e Lucrezia ha vissuto alti e bassi nel corso dei mesi.

La coppia si è fidanzata pochi giorni dopo l'ingresso nella casa del GF Vip e hanno passato momenti di vicinanza e distacco. Dopo essersi chiariti e avere trovato un punto di incontro, la coppia si è fatta promesse importanti e i due innamorati hanno iniziato a pensare al loro futuro fuori dall'appartamento di Cinecittà. Negli ultimi giorni, Lulù ha parlato anche di un ipotetico matrimonio con Bortuzzo.

In un primo momento, i familiari del nuotatore non hanno accettato la vicinanza del concorrente del GF Vip con la principessa Selassiè ma, al momento, i due concorrenti della sesta edizione del reality sembrerebbero fare sul serio. Non resta pertanto che attendere un po' di tempo, per scoprire se i due innamorati continueranno la loro storia d'amore anche lontano dalle telecamere.