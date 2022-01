Jessica Selassié è pronta ad abbandonare la casa del GFVip. Il motivo? Se la produzione non prenderà provvedimenti ai danni di Katia Ricciarelli, la Principessa si alzerà e lascerà il programma. A scatenare l'ira della 26enne, è stata la frase pronunciata dalla cantante lirica ai danni di Lulù Selassié.

L'episodio 'incriminato'

Tra le sorelle Selassié non è mai corso buon sangue. Nella 31^ puntata del GFVip, Lulù e Jessica hanno avuto una discussione accesa con Ricciarelli. Martedì 3 gennaio, Katia si è lasciata scappare una frase poco carina contro Lulù: "Vai a scuola al tuo paese che forse non ti hanno insegnato niente".

Netta la replica della destinataria del messaggio: "Sono nata in Italia, primo. Secondo, non ti permettere mai più".

Lo sfogo della Principessa

Le esternazioni di Katia hanno provocato un terremoto dentro e fuori dalla casa di Cinecittà. Su Twitter, alcuni telespettatori hanno mandato in tendenza l'hashtag "Fuori Katia". All'interno della casa invece, si sono creati due gruppi: c'è chi ha difeso a spada tratta l'ex moglie di Pippo Baudo e chi le Principesse Selassié. Parlando con Miriana Trevisan, Jessica si è detta delusa per quanto accaduto. Al tempo stesso, la 26enne ha ammesso di essere molto arrabbiata. Sulla base di quanto dichiarato la diretta interessata ha minacciato di abbandonare il programma durante la diretta di venerdì 7 gennaio: "Mi alzo in piedi e me ne vado se gliela lasciano passare".

A fare eco alle parole della Principessa, ci ha pensato Miriana.

L'ex ragazza di Non è la Rai ha fatto sapere che non toglierà mai il saluto alla cantante lirica. Tuttavia, da parte sua non ci sarà più la considerazione che aveva prima: "Questa non possono fargliela passare".

Il commento dell'ex gieffina Pellegrino

All'interno del GFVip sono nati nei malumori, ma anche all'esterno la situazione non è da meno.

Sui social, Patrizia Pellegrino ha espresso il suo commento sulla vicenda. L'attrice ed ex concorrente del Reality Show ha confidato di volere appoggiare la protesta lanciata da alcuni telespettatori: "Ci consigliano di alzarci e andare al centro del palco. Facciamolo, non è una cattiva idea".

Secondo l'ex gieffina non ci sarebbe nulla di male a fare un gesto simile qualora Katia Ricciarelli non verrà rimproverata.

La diretta interessata ha fatto sapere di essere sempre dalla parte delle giuste "proteste". Infine, Patrizia Pellegrino ha lanciato l'appello anche agli ex concorrenti del GFVip che prendono parte alla diretta del reality show di Canale 5.