Nella casa del Grande Fratello si è accesa una nuova polemica. Il 18 gennaio il settimanale Novella 2000 ha pubblicato delle foto che ritraggono la casa completamente in disordine e sporca. Una delle vippone pare essere la causa: Soleil Sorge. Il settimanale, infatti, ha mostrato in particolar modo la stanza dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Il web, che già da tempo lamenta la situazione drammatica in cui la casa si trova, ha aspramente criticato la concorrente, mentre ha elogiato la nuova vip Delia Duran, nonché la rivale in amore di Sorge.

Soleil Sorge accusata di essere disordinata

Questa nuova edizione del Grande Fratello Vip è una delle più discusse di sempre. La trasmissione è di nuovo al centro delle polemiche, ma la causa, questa volta, non sono le frasi colorite dei vipponi. Il problema pare essere la sporcizia e il disordine presente in casa. A mettere luce su questo problema è stato un articolo del 18 gennaio del settimanale che ha pubblicato delle foto che ritraggono la situazione dentro la casa di Cinecittà. In particolare, il giornale ha mostrato delle immagini della camera della concorrente Soleil Sorge. Sembra, quindi, che una delle cause delle condizioni igieniche della casa sarebbe proprio l'ex corteggiatrice di Luca Onestini.

La stanza di Soleil, infatti, è apparsa piena di vestiti gettati sul pavimento, dove ci sarebbe anche della polvere bianca, probabilmente del borotalco. In un'altra delle foto, ci sarebbe Barù intento ad allenarsi mentre la concorrente si starebbe sistemando e truccando, lasciando la stanza completamente in disordine. A completare il quadro ci sono bottiglie e bicchieri di plastica in giro per tutta la camera.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un altro dettaglio inquietante che è stato fatto notare dal giornale è che il letto della ragazza pare sia sempre sfatto.

La casa è di una sporcizia imbarazzante specialmente le camere. È mai possibile che Soleil faccia disordine anche nelle stanze degli altri?Sono in tanti ad essere disordinati o è che Sole la notte entra in stanza blu/arancio a disfare valigie e mettere polvere in giro? #gfvip pic.twitter.com/siF0AGNeXW — tagliaecucipazzeschi 🌅 MAREFUORI ERA ❤️‍🩹🎶 (@sabrinsky1) November 14, 2021

Il web critica Soleil ed elogia Delia: 'Sembra sia entrata un'impresa di pulizie'

Il web non ha potuto non commentare la questione.

Le critiche dei fan si sono fatte piuttosto accese nei confronti di Soleil, mentre invece non è passato inosservato l'atteggiamento completamente diverso della sua rivale in amore Delia Duran. La moglie di Alex Belli, ha sottolineato il web, sembrerebbe passare molto tempo a pulire e a curare la casa. Un utente, ad esempio, si è complimentato con Duran su Twitter: "Tra le cose che mi piacciono di Delia, c'è che in casa è vestita in maniera appropriata e coordinata per fare le pulizie ed è estremamente ordinata e delicata". Un'altra donna ha scritto: "Delia ancora a pulire... davvero guardando la casa ora sembra che abbiano chiamata un' impresa di pulizie".

Tra le cose che mi piacciono di Delia , c'è che in casa è vestita in maniera appropriata e coordinata sia per fare le pulizie ed è estremamente ordinata e delicata.Non resta in pigiama e non indossa minigonne inguinali perizoma e tacchi, sta come si dovrebbe stare #gfvip — Chleo (@Chleols) January 17, 2022