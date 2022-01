Proseguono le anticipazioni di Love in the air: le puntate della soap turca che andranno in onda dal 24 al 28 gennaio saranno ricche di colpi di scena. Mentre proseguiranno le prove di riavvicinamento tra Eda e Serkan, la sorte di quest'ultimo sarà sconvolta ben presto da una scoperta. Aydan, infatti, scoprirà che il vero padre del Bolat è in realtà Kemal. Frattanto, per Piril sarà tempo di dubbi: la donna si convincerà che il marito Engin ha un'amante.

Aydan sospetta che il vero padre di Bolat sia Kemal

Si fanno sempre più interessanti le anticipazioni di Love is in the air: gli episodi che verranno trasmessi da lunedì 24 a venerdì 28 gennaio prenderanno il via dalla da un gioco proposto dalla dottoressa Hulya a Eda, Serkan e tutti i loro amici.

L'esperimento consisterà nel rivelare l'un l'altro tutti i pensieri più intimi e nascosti, ma durante la "seduta" si verificherà un inconveniente, poiché Kiraz mangerà inavvertitamente un dolce che contiene le fragole, frutta a cui la bimba è allergica.

Anche Kemal è allergico alle fragole, per cui in Aydan comincerà a pensare che l'uomo possa essere il vero padre di Serkan. Frattanto, quest'ultimo, su richiesta di Eda dovrà andare suo malgrado a fare la spesa al supermercato e per la prima volta dovrà affrontare questo compito. Proprio mentre Kemal andrà ad abitare a casa di Aydan, quest'ultima attraverso degli esami genetici avrà la conferma che Serkan è proprio il figlio del nuovo compagno.

Eda trova il modo di stare da sola con Serkan

Pina spingerà Kerem a portare i suoi disegni a Bolat nonostante il giovane mostri la sua insoddisfazione. Nel frattempo, Piril si convincerà che Engin ha una relazione con un'altra donna e inizierà a seguire il marito per capire se i suoi sospetti sono o meno fondati. Successivamente, i due coniugi si ritroveranno a una degustazione durante la quale conosceranno una donna che è preside di un istituto scolastico.

Engin e la moglie scopriranno che la preside per far accedere i bimbi al suo istituto fa un particolare colloquio ai genitori.

Piril e Engin si diranno pronti a tutto pur di poter dare al figlio Can la possibilità di andare in quella prestigiosa scuola. Mentre Kerem aspetterà il giudizio di Serkan sui suoi disegni, Eda per evitare che l'architetto sia troppo severo con l'apprendista, troverà il modo di poter stare da sola con Bolat.

Per scoprire gli ulteriori sviluppi della soap e soprattutto per capire come Serkan accoglierà la notizia che Kemal è il suo vero genitore, ai telespettatori di Love is in the air non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap turca che vede protagonisti Hande Erçel e Kerem Bürsin.