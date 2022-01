Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Hope vorrà dare un'altra possibilità a Thomas per il bene di Douglas a cui manca suo padre. Liam, peró, non prenderá affatto bene la decisione di Hope di riavvicinarsi nuovamente a Thomas, in quanto per lui lo stilista non sarà affatto cambiato. Nel mentre, Paris e Zende filrteranno spudoratamente, ma l'uomo è ancora innamorato di Zoe e non riuscirà a dimenticarla.

Hope vorrà dare un'altra possibilità a Thomas

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Hope sembrerà intenzionata a dare un'altra possibilità a Thomas perché lo vedrà una persona diversa.

Intanto, Douglas sentirà la mancanza di suo padre e per questo chiederà a Logan se Forrester junior può vivere con loro. Anche Liam, peró, sentirà questa richiesta del bambino e, quando quest'ultimo andrà via, vorrà delle spiegazioni da Hope. E la figlia di Brooke, per tutta risposta, dirà a Spencer che lo stilista è realmente cambiato.

Poco dopo, Thomas sarà da sua sorella Steffy e le confiderà che il rapporto con suo figlio va molto bene, confermandole anche che non sta più pensando ad Hope. Invece, Shauna rassicurerá Quinn dicendo che se si comporta bene, Eric la raccoglierà a braccia aperte.

Proprio per questo motivo, Quinn andrà a chiedere scusa ad Eric.

Thomas avrà di nuovo le allucinazioni e parlerà con il manichino di Hope

Successivamente, Shauna dirà a Flo e Wyatt che ha voluto sempre bene alla sua amica Quinn. Nel frattempo, Liam e Hope discuteranno riguardo a Thomas. Nel mentre, Spencer andrà da Steffy e le dirà che non si fida di suo fratello.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto, Paris continuerà a flirtare con Zende, anche se quest'ultimo penserà ancora a Zoe.

Nel mentre, Thomas chiederà a Hope di portargli Douglas, ma quando Logan e il piccolo arriveranno a casa dello stilista, quest'ultimo avrà di nuovo delle allucinazioni e parlerà con il manichino, dicendo poi nuovamente a Thomas che lui e Hope devono stare insieme.

Hope e Thomas a cena insieme con Douglas

Intanto, Steffy e Liam passeranno dei momenti molto sereni insieme e ricorderanno la loro storia d'amore, ma oggi come allora sarà sempre vivo il problema Thomas.

Nel frattempo, Paris e Zende avranno un confronto, riguardo ai loro ruoli all’interno della Forrester Creations.

Poco dopo, Hope e Thomas si incontreranno a cena e trascorreranno una serata insieme per il bene del piccolo Douglas. Forrester junior cercherà di rimanere normale, ma ormai la voce del manichino avrà preso il sopravvento nella sua mente.