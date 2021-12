L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 è confermato per questo lunedì 20 dicembre, quando in prime time su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata in diretta condotta da Alfonso Signorini. Le anticipazioni rivelano che, anche questa settimana, non mancheranno i colpi di scena e le sorprese per i protagonisti di questa sesta edizione. Occhi puntati in primis su Soleil Sorge che, questa sera, avrà la possibilità di rivedere la sua amata mamma.

Nuova puntata Grande Fratello Vip, anticipazioni 20 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata del Grande Fratello Vip del 20 dicembre, arrivano dalla diretta del talk show Mattino 5 News in onda su Canale 5, dove è stato svelato che ci sarà una sorpresa speciale per Soleil Sorge.

L'ex protagonista di Uomini e donne, al centro delle dinamiche di questa sesta edizione per la sua tormentata e discussa relazione con Alex Belli, avrà la possibilità di rivedere sua mamma Wendy.

La donna varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà e questa sera sarà protagonista di un nuovo "faccia a faccia" con sua figlia Soleil, alla luce anche di come si è evoluta la questione con Alex Belli, dopo che l'attore ha scelto di abbandonare il programma e di tornare da sua moglie Delia.

Confronto tra Soleil Sorge e sua mamma: anticipazioni GF Vip del 20 dicembre

La mamma di Soleil, nei giorni scorsi, non è stata per niente tenera nei confronti di Alex Belli e dopo la sua uscita dalla casa del GF Vip, ha fatto sapere sui social di essere felice e contenta di non vederlo più al fianco di sua figlia.

Questa sera, quindi, il confronto tra Soleil e sua mamma si preannuncia particolarmente atteso dato che il pensiero esterno della donna, potrebbe portare la Sorge ad aprire ulteriormente gli occhi sul conto dell'attore, sempre al centro di accese polemiche anche adesso che è uscito dalla casa di Cinecittà.

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata del GF Vip in programma lunedì 20 dicembre, rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo di due nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Nuovi ingressi nella casa del GF Vip: le anticipazioni di lunedì 20 dicembre

Uno di questi è il giovane Barù d'Aragona, noto per la sua partecipazione a Pechino Express ma anche per il suo rapporto di parentela con Costantino Della Gherardesca.

La seconda concorrente che entrerà questa sera al Grande Fratello Vip 6 è la showgirl e attrice Nathalie Caldonazzo, che si rimetterà in gioco dopo le sue precedenti partecipazioni all'Isola dei famosi e a Temptation Island Vip.

Come da tradizione, poi, ci sarà spazio per le nuove nomination che decreteranno i nuovi concorrenti a rischio per la puntata serale del 27 dicembre.