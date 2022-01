Una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip 6 è Soleil Sorge. La influencer può contare su un gran numero di fan pronti a supportarla e a sostenerla. Allo stesso tempo, però, ci sono anche coloro i quali non condividono gli atteggiamenti dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Francesca Cipriani, in una recenta intervista a Nuovo Tv, ha dichiarato che non approva il comportamento di Soleil nella casa di Cinecittà, aggiungendo che secondo lei la produzione avrebbe dovuto espellerla dal GF Vip 6.

GF Vip, Cipriani contro Sorge

Soleil in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip sta dimostrando di essere una delle principali protagoniste.

Fin da quando è entrata nella casa ha avuto discussioni con diversi coinquilini. Inoltre ha fatto parlare di sé per la "amicizia speciale" che ha instaurato con Alex Belli.

Francesca Cipriani ha affermato che non si spiega perché il Grande Fratello non abbia mai preso dei provvedimenti nei confronti di Sorge, soprattutto quando quest'ultima ha avuto delle esternazioni infelici. La showgirl abruzzese ha dichiarato: "L'avrei espulsa e invece non l'hanno nemmeno sgridata. Questa cosa non mi è piaciuta".

Parlando invece dell'uscita anticipata di Alex Belli, Francesca ritiene che non sia stata del tutto spontanea: "Ha trovato l'occasione giusta per lasciare il Reality Show. Ha capito che la situazione stava degenerando".

Grande Fratello, urla fuori dalla casa contro Katia

Durante la giornata del 5 gennaio, alcune persone hanno lanciato delle urla dall'esterno della casa di Cinecittà, rivolte in particolare a Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli.

Manifestazioni di affetto verso la conduttrice napoletana con dei "Miriana ti amiamo", mentre nei confronti di Ricciarelli è partito un inequivocabile "fuori".

In quel momento, in giardino c'era Miriana che ha risposto ai fan: "Vi amo anche io". Gianmaria Antinolfi, sentendo le urla contro Katia, ne ha parlato con Manila, amica della cantante lirica. L'ex Miss Italia, confrontandosi con Soleil sull'accaduto, ha affermato: "C'è sempre qualcuno a cui non piaci, il parere di una persona non è quello di tutti.

Ci sono momenti in cui non facciamo nulla e altri in cui succedono cose interessanti. Ok che i telespettatori possono vedere tutto, ma non è come un documentario sugli animali e anche in quel caso basta tagliare un pezzo per non avere una visione completa."

Manila ha poi aggiunto: "Ricordiamoci che è uno show. Detto ciò, la percezione fuori non è la stessa di qui dentro. Io ho avuto delle mie care amiche che hanno fatto il GF Vip e uscendo dicevo loro alcune cose. Loro però mi spiegavano 'guarda che non è proprio come stai dicendo tu'. Mi dicevano che quello che avevo visto non era così, era altro, diverso da come sembrava in Tv".