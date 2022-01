Questa sera 31 gennaio 2022 andrà in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip. Nonostante l'ultima puntata sia andata in onda solamente venerdì, durante il fine settimana nella casa di Cinecittà ne sono successe di cotte e di crude: Delia ha lasciato in diretta il marito tuffandosi tra le braccia di Gianluca, inoltre c'è stato un litigio tra Basciano e Duran.

GF Vip: la lite tra Alessandro e Delia

Nella notte del 30 gennaio a dare spettacolo nella casa del Grande Fratello Vip sono stati Alessandro Basciano e Delia Duran. Da quando Delia ha fatto il suo ingresso nella casa ha portato un grande scompiglio, incrinando diverse amicizie e relazioni che si erano venute a creare nel corso dei mesi.

In questa edizione del GF Vip la pulizia, l’ordine e soprattutto i turni per le faccende domestiche sono sempre stati motivo di discussione. Proprio ieri sera Basciano ha iniziato a discutere riguardo alle pulizie delle stoviglie. Delia è intervenuta, facendo perdere la pazienza al deejay, il quale non ha mai nascosto l’antipatia nei suoi confronti. Alessandro ha esordito dicendo: ”Ascolta, ma chi ti considera? Tu non sei al centro delle mie attenzioni. Io non ho parlato di te, ricorda che gli show non li fai solo te, tu fai i teatrini. Amiga mia sei fuori, fuori proprio, sei folgorata”.

Il fidanzato di Sophie, complice probabilmente anche il nervosismo dovuto alla reclusione forzata, ha continuato a scagliarsi contro Duran, dicendo: "A te, tutto questo teatrino ti ha dato alla testa, non te la prendere con chi non ti considera.

Tu non sei nei miei pensieri e non ci sarai nemmeno tra dieci anni. Tu e nemmeno il tuo compagno lì, voi due per me non esistete. Non vi conosco e neanche vi voglio conoscere. Parli sempre di tutti e di tutto, è arrivata Miss Venezuela. Sono stanco della tua messa in scena. Ti metti sempre in mezzo a tutto con i tuoi teatrini falsissimi”.

Probabilmente la reazione di Basciano potrebbe essere dovuta non solo all’intromissione di Delia nel discorso sulle stoviglie sporche, ma forse anche al fatto che provi antipatia verso Duran e abbia trovato solo ora il momento giusto per esternarla. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire come si evolverà la querelle tra i due vipponi.

Anticipazioni Grande Fratello 31 gennaio 2022

Questa sera, 31 gennaio 2022, è in programma una nuova puntata del GF Vip. Si tornerà a parlare del triangolo Belli, Duran e Sorge; Delia, dopo aver lasciato suo marito ed essersi tolta la fede, si è tuffata tra le braccia di Gianluca, sconcertando gli altri inquilini che non hanno preso molto bene il suo comportamento. Nella puntata odierna di Mattino 5 Federica Panicucci ha anticipato che questa sera Alex Belli leggerà una lettera appassionata da parte di Soleil; questo gesto potrebbe aprire nuovi capitoli nel triangolo più discusso del reality. Stasera si farà anche chiarezza sul ‘’copione-gate’’; pare infatti che il Grande Fratello abbia chiesto a Manila di verificare se Delia avesse all’interno del suo armadio un presunto copione. Infine, si scoprirà chi tra Delia, Soleil e Giucas diventerà il primo finalista di questa edizione, ci saranno le nuove nomination e tante altre sorprese per gli inquilini di Cinecittà.