Quella formata da Manuel e Lulù è probabilmente l'unica vera coppia del Grande Fratello Vip 6. Anche se hanno faticato a capirsi per mesi, i due sono riusciti a trovare un punto d'incontro e ora sono più innamorati che mai. In vista del suo imminente addio al programma, Bortuzzo ha voluto scrivere una lettera d'amore alla fidanzata, una serie di pensieri dolcissimi che la principessina ha scelto di condividere con alcuni compagni d'avventura.

La dichiarazione al Grande Fratello Vip

Sarebbe prevista per lunedì 17 gennaio l'uscita di Manuel dalla casa del Grande Fratello Vip.

Il ragazzo ha detto più volte che si ritirerà per motivi di salute e che lo farà il prima possibile per poter riprendere gli allenamenti in vasca e le sedute quotidiane di fisioterapia di cui necessita.

Prima di lasciare definitivamente il reality Mediaset, Bortuzzo ha deciso di spiazzare Lulù con una bellissima ed emozionante lettera, una raccolta di dolci pensieri che hanno toccato il cuore sia della principessina che dei telespettatori.

"Al mattino provo per te un amore incondizionato, resto a guardarti e vorrei che il tempo si fermasse. In quell'attimo dimentico la mia condizione che tanto mi soffoca", ha esordito il giovane nel messaggio che Selassié ha voluto condividere con alcuni amici vipponi.

Il 22enne ha davvero perso la testa per la compagna d'avventura e non ha paura ad ammetterlo: dopo essersi fato desiderare per circa tre mesi, ora è il giovane che si sbilancia facendo una palese dichiarazione d'amore alla sua bella.

Il futuro dopo il Grande Fratello Vip

Le parole che Manuel ha rivolto a Lulù che hanno emozionato maggiormente i fan del Grande Fratello Vip, sono le seguenti: "Sei aria per chi fatica a respirare, sei luce per chi la cerca nel buio".

"Sei la vita che non riesco a vivere", prosegue con questa dolce ma allo stesso tempo straziante dichiarazione d'amore la lettera che Bortuzzo ha scritto per la fidanzata pochi giorni prima di lasciare definitivamente il programma.

Il 22enne si è anche scusato con la principessina etiope per tutte le cose che non può e che non potrà darle vista la sua condizione fisica, ma l'ha ringraziata per il coraggio che ha e perché crede fermamente in uno suo recupero completo dalla disabilità.

Nel guardare al futuro fuori dalla casa di Cinecittà, lo sportivo ha aggiunto: "Meriti il mondo e io sarà all'altezza, vicino a te mi sento invincibile".

La fine del percorso al Grande Fratello Vip

Manuel ha chiuso la lettera per Lulù con quel "ti amo" che la giovane ha agognato per mesi. Chi segue il Grande Fratello Vip 6 sin dall'inizio, ricorderà certamente come è stato difficile il rapporto tra i due ragazzi: dopo qualche settimana di tenerezze, Bortuzzo ha cominciato a sentirsi soffocare dalle troppe attenzioni della principessina e ha fatto di tutto pur di allontanarla.

Alfonso Signorini è arrivato in soccorso del nuotatore un paio di volte con dei ragionamenti che avevano l'obiettivo di spiegare a Selassié che il suo sentimento non era ricambiato, ma lei non ci ha mai creduto fino in fondo.

Improvvisamente, poco prima che Aldo Montano lasciasse la casa, il 22enne ha cambiato atteggiamento e si è lasciato andare.

Da oltre un mese, dunque, i due vivono una bella storia d'amore tra le mura di Cinecittà, un rapporto diversissimo rispetto al passato e quasi del tutto privo di discussioni e incomprensioni.

Lunedì 17 gennaio, però, Manuel si ritirerà dal programma per tornare alla sua vita e agli allenamenti in vasca che non pratica da troppo tempo, e Lulù gli ha già promesso che cercherà di andare avanti il più possibile nel gioco anche per lui.