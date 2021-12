Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e, questo lunedì 20 dicembre, in prime time su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata in diretta.

Alfonso Signorini racconterà al vasto pubblico della prima serata di Canale 5 le nuove dinamiche e ciò che è accaduto nel corso degli ultimi giorni all'interno della casa di Cinecittà. Spazio anche ai risultati del nuovo televoto che vede in lizza ben sette concorrenti, tra cui anche Miriana Trevisan e Manuel Bortuzzo.

Ecco chi è al televoto: anticipazioni Grande Fratello Vip del 20 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova puntata del Grande Fratello Vip in programma questo lunedì 20 dicembre in prime time dalle 21.35 circa su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per i risultati del nuovo televoto di questa settimana.

Sono ben sette i concorrenti finiti al ballottaggio al termine della puntata di venerdì sera: Manuel Bortuzzo (al suo primo televoto da quando è iniziata questa avventura), Lulù, Biagio, Miriana, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi e la coppia Giacomo-Valeria che valgono un solo concorrente.

Tuttavia, l'esito di questo televoto del GF Vip non sarà eliminatorio: nessuno dei sette vipponi dovrà abbandonare la casa di Cinecittà ma ci sarà la proclamazione del preferito da parte del pubblico.

Lo show natalizio dei concorrenti: anticipazioni GF Vip del 20 dicembre 2021

Inoltre, le anticipazioni di questa nuova puntata del GF Vip in programma lunedì 20 dicembre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per un piccolo show che vedrà protagonisti tutti i concorrenti di questa sesta edizione.

La produzione del reality show, ha affidato agli inquilini della casa di Cinecittà, il compito di mettere in piede un mini show a tema natalizio: dovranno cantare e ballare sulle note di brani tipici del periodo delle feste e, in questi giorni, tutti si sono messi alla prova.

A guidare le coreografie ci ha pensato la showgirl Carmen Russo, che ha preso in mano le redini di questo show che andrà in onda lunedì sera nel corso della nuova puntata del GF Vip 6.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Salta la doppia puntata del GF Vip su Canale 5: lo stop per le feste di Natale

Quella di lunedì 20 dicembre sarà l'unica puntata di questa settimana di programmazione del reality show Mediaset. Venerdì 24 dicembre, infatti, non è in programma una nuova puntata in diretta con Signorini.

In prime time su Canale 5 andrà in onda il Concerto di Natale in Vaticano condotto da Federica Panicucci che occuperà tutta la fascia serale.

La stessa situazione si verificherà anche venerdì 31 dicembre, quando in prime time sulla rete ammiraglia del Biscione andrà in onda il Concerto di Capodanno live da Bari che prenderà il posto del GF Vip.