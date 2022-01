Nella casa del Grande Fratello Vip è scattato un duro botta e risposta tra Valeria Marini e Soleil Sorge. Il tutto è iniziato durante la festa per il compleanno di Katia Ricciarelli, quando la showgirl ha scelto di rimproverare la influencer dopo degli atteggiamenti poco rispettosi assunti nei suoi confronti.

GF Vip, lo scontro tra la Marini e Soleil

In occasione del suo compleanno, Katia Ricciarelli è stata chiamata dal Grande Fratello Vip, in confessionale insieme ad alcuni suoi compagni di avventura. Tuttavia Valeria Marini non è riuscita ad entrare nel confessionale e ha accusato Sorge di averla maltrattata e averle impedito di prendere parte a quel momento speciale.

Durante la serata, Valeria sceglie di parlare con Soleil e le dice: "Poco fa mi hai buttata fuori dal confessionale! Mi hai spinta e hai chiuso la porta, non te ne sei nemmeno resa conto".

A queste accuse arriva la reazione poco pacata della Sorge la quale sbotta dicendo: "Allora, a me nessuno mi parla così. Nessuno ti ha spinta fuori dal confessionale. Io ti ho spinta? Ma sta scherzando? Era un momento per Katia e già sei stata scortese nell'intrometterti quando non eri stata chiamata. Era il suo confessionale".

A questo punto Valeria ha cercato di chiudere la conversazione, ma Soleil non ne ha voluto sapere e ha continuato dicendo:" Falla finita lo dici ad un'altra persona, quando parli fallo con un senso.

Non ha senso quello che dici". Immediato poi l'intervento di Katia Ricciarelli la quale ha tentato di seminare pace dicendo: "Basta vi prego, vogliamoci bene".

GF Vip, Barù confessa di essere interessato a Soleil

Nella casa del Grande Fratello Vip, Barù ha fatto delle importanti confessioni riguardo Soleil. Il nipote di Costantino della Gherardesca si trovava in giardino in compagnia di Giucas Casella e ha confessato: "Chi mi stuzzica di più?

Andrei sicuramente su Sole".

Brutte notizie dunque per Jessica e per chi fuori aveva sperato in una coppia formata dal Barù e la principessa. Tuttavia, Soleil, dopo l'amicizia speciale con Alex Belli, la vicinanza al suo ex Gianmaria e dopo aver fatto impazzire quasi tutti gli uomini della casa del Grande Fratello, non sembra dispiaciuta delle attenzioni dello chef toscano; i due qualche ora fa si sono abbracciati in giardino e quando la influencer si è divincolata per staccarsi dall'abbraccio, Barù ha continuato a tenerla stretta. Chissà come reagirà Jessica quando verrà a conoscenza del quasi flirt tra Soleil e Barù. Non ci resta che aspettare le prossime puntate per saperne di più.