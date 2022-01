Le tensioni all'interno della casa del GF Vip continuano ad essere all'ordine del giorno e, in queste ultime ore, Valeria Marini ha sbottato contro Soleil Sorge, dopo che ci sono stati degli atteggiamenti da parte della giovane influencer che non sono piaciuti alla showgirl. Tutto è partito nel momento in cui Katia ha convocato Manila e Soleil nel confessionale per festeggiare il suo compleanno. A quanto pare Valeria si sarebbe voluta intromettere e Soleil le avrebbe chiuso la porta in faccia, cacciandola via.

Scoppia la lite tra Soleil e Valeria nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, durante la festa di compleanno che ieri sera si è svolta all'interno della casa del GF Vip per celebrare e omaggiare Katia Ricciarelli, Valeria Marini non ha perso occasione per puntare il dito contro Soleil Sorge.

Il motivo? La showgirl non ha gradito il modo in cui l'ha trattata quando si sono ritrovate in confessionale e Valeria sostiene di essere stata cacciata via dall'ex protagonista di Uomini e donne.

A quanto pare, infatti, Katia avrebbe convocato Soleil e Manila, le sue due "migliori amiche" di questo Grande Fratello Vip, all'interno del confessionale per realizzare un filmato insieme.

Valeria Marini pare che volesse intrufolarsi anche lei in confessionale per celebrare e omaggiare la sua amica Katia ma, Soleil Sorge, non glielo ha permesso.

Soleil sbotta contro Valeria: c'entra Katia Ricciarelli

E così, appena ha avuto la possibilità, Valeria non ha risparmiato una frecciatina nei confronti della sua coinquilina, mettendo in evidenza il fatto di non aver gradito per niente il suo atteggiamento.

"Chiariamo questa cosa, perché nessuno mi parla in questo modo. Nessuno ti ha buttata fuori dal confessionale", ha sbottato subito Soleil che ha così preso le distanze dalle critiche della showgirl in vena di fare polemiche anche durante la festa di compleanno per Katia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Di lì a poco, il clima tra le due è diventato particolarmente infuocato ed è subito scoppiata la lite all'interno della casa del GF Vip.

'Mi hai spinto', sbotta Valeria durante la lite con Soleil al GF Vip

"Mi hai spinto e chiuso la porta", ha ribattuto a gran voce Valeria Marini che sostiene di essere stata buttata fuori dal confessionale da Soleil.

"Ma riprenditi! Sei stata molto scortese ad inserirti", ha sbottato ancora Soleil puntando il dito contro Valeria Marini e facendole presente il fatto che non era stata invitata da Katia a prendere parte a quel confessionale.

"Parli di rispetto a Katia? Allora tutto questo lo riporti domani, non fai ora il drama", ha chiosato ancora Soleil prima di abbandonare il terreno di scontro con la showgirl protagonista di questo GF Vip 6.